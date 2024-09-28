ГАЛЕРЕЯ Самый красивый маршрут для долгой прогулки по Осенней столице Эстонии

Нарва не зря является Осенней столицей Эстонии, но вспомнить об этом среди хрущевок бывает непросто. По-настоящему насладиться красотой города можно, если грамотно проложить свой путь через самые живописные места, поэтому я предлагаю начать с Кренгольма, а именно - с улицы Йоала.

Фото: Диана Харламова

На мой взгляд, именно эта улица - самая самобытная улица в городе. Бывшие казармы из красного кирпича, неухоженные, но от этого еще более аутентичные дома советского периода, мрачная и величественная Йоальская фабрика, большое количество зелени, которая с наступлением октября становится золотой.

Фото: Диана Харламова

Я очень завидую людям, которым удалось купить квартиру где-то на Йоала, поэтому сама часто прихожу гулять именно туда. Начать всегда можно с отличного кофе в Kohvik Kaar - берем с собой или немного посидим снаружи: кафе украсило вход с наступлением осени и выглядит это здорово! При желании там можно и поесть: помимо основного меню, Kaar предлагает потрясающие обеды.

Фото: Диана Харламова

Сейчас большая часть листьев еще зеленая, но через пару недель эта улица станет волшебной, поэтому будет обязательна к посещению. Рядом есть парк, унылый, но все еще притягивающий взгляд ДК Герасимова, старая водонапорная башня с часами - все это создаст нужное, слегка меланхоличное осеннее настроение.

Фото: Диана Харламова