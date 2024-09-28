Как-то главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу сказал, что большое количество нарвских зданий выглядят, как га*но, и с ним трудно поспорить: гулять среди типовой кирпичной застройки на Солдина удовольствия правда мало. Осень - время для длинных прогулок на природе, поэтому пора вспомнить о самом красивом пешем маршруте в городе, пишет журналист Диана Харламова.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самый красивый маршрут для долгой прогулки по Осенней столице Эстонии
Нарва не зря является Осенней столицей Эстонии, но вспомнить об этом среди хрущевок бывает непросто. По-настоящему насладиться красотой города можно, если грамотно проложить свой путь через самые живописные места, поэтому я предлагаю начать с Кренгольма, а именно - с улицы Йоала.
На мой взгляд, именно эта улица - самая самобытная улица в городе. Бывшие казармы из красного кирпича, неухоженные, но от этого еще более аутентичные дома советского периода, мрачная и величественная Йоальская фабрика, большое количество зелени, которая с наступлением октября становится золотой.
Я очень завидую людям, которым удалось купить квартиру где-то на Йоала, поэтому сама часто прихожу гулять именно туда. Начать всегда можно с отличного кофе в Kohvik Kaar - берем с собой или немного посидим снаружи: кафе украсило вход с наступлением осени и выглядит это здорово! При желании там можно и поесть: помимо основного меню, Kaar предлагает потрясающие обеды.
Сейчас большая часть листьев еще зеленая, но через пару недель эта улица станет волшебной, поэтому будет обязательна к посещению. Рядом есть парк, унылый, но все еще притягивающий взгляд ДК Герасимова, старая водонапорная башня с часами - все это создаст нужное, слегка меланхоличное осеннее настроение.
Исходив всю улицу вдоль и поперек, вдоволь насладившись атмосферой, можно свернуть на улицу Калда, и по ней спуститься к тропе здоровья Йоаорг - ее протяженность составляет 1,7 км, и виды очень живописные. В самом конце (или начале?) тропы можно завернуть на выступ, который находится сразу за собачьей площадкой - и вы окажетесь в уединенном месте с видом на водохранилище и старый мост между Нарвой и Ивангородом. Главное, не лезть туда с маленькими детьми или в нетрезвом состоянии.
Тропа проходит вдоль всей территории Йоаорг, отлично подходит не только для прогулок, но и для пробежек. Осенью она особенно прекрасна - оттенки рыжего и красного, старые замки и, конечно же, нарвские рыбаки, без которых Нарова - не Нарова. Если захочется еще кофе - по пути будет ресторан Ranna Resto, и вдобавок к капуччино вы получите отличный вид!
Далее по лестнице Гана, построенной в далеком 1875 году, поднимаемся в Темный сад. Если устали - делаем небольшую передышку на одной из уютных скамеек. Идеальное место для наслаждения красотой, спокойствием и уединением.
Темный сад - обязательная часть осеннего маршрута, потому что именно там насладиться красками осени можно сполна. Осенью сад совсем даже не темный, и листьев там хватит на все фотографии и на все детские поделки. После обновления это место стало еще прекраснее - там отличное ночное освещение, большое количество скамеек и возможность найти укромный уголок даже в выходной, когда в саду много людей.
Кажется, с начала нашей прогулки мы прошли уже не меньше 10 000 шагов, поэтому самое время остановиться. Отдохнуть напоследок можно среди искусства - например, заглянуть в Нарвскую художественную галерею. Порой на нее обращают несправедливо мало внимания.
На сегодняшний день в галерее на базе художественной коллекции музея открыта постоянная экспозиция «Жизнь или карма? Истории Нарвы». Выставляется около 200 произведений начиная с эпохи барокко до настоящего времени, а также многочисленные материалы из музейной коллекции фотографии и текстиля. И это, конечно, не Лувр, но все же стоит внимания!
А после этого с чистой совестью можно отправляться домой: кажется, мы увидели достаточно красоты, насладились самым прекрасным, что может предложить город - природой и спокойствием.