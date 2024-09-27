Власти Ленинградской области совместно с Минобороны РФ создают для наемников армии России специальный центр для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одна из целей - разведка, рассказал местный губернатор Дрозденко. Военные РФ работают там, в том числе с детьми.
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Фото ⟩ Россия строит рядом с Эстонией крупный центр подготовки операторов ударных беспилотников
Учебный центр с полигоном для подготовки операторов БПЛА, который появится неподалеку от Эстонии и Финляндии, представил лично губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Мы строим совместно с Минобороны центр подготовки контрактников-добровольцев на 800 человек», - цитирует путинского наместника Telegram-канал правительства Ленобласти.