Фото Россия строит рядом с Эстонией крупный центр подготовки операторов ударных беспилотников

Власти Ленинградской области совместно с Минобороны РФ создают для наемников армии России специальный центр для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одна из целей - разведка, рассказал местный губернатор Дрозденко. Военные РФ работают там, в том числе с детьми.