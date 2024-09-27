Пт, 27.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

СМИ: в Китае затонула новейшая атомная подводная лодка

Copy
На этом спутниковом снимке, сделанном компанией Planet Labs PBC, показана операция по поднятию затонувшей китайской подводной лодка на верфи недалеко от города Ухань.
На этом спутниковом снимке, сделанном компанией Planet Labs PBC, показана операция по поднятию затонувшей китайской подводной лодка на верфи недалеко от города Ухань. Фото: Planet Labs PBC

В Китае в конце мая - начале июня затонула новейшая атомная подводная лодка. Это произошло на верфи недалеко от города Ухань, сообщили в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ) и агентство Reuters со ссылкой на источники. Власти КНР пытались скрыть этот факт.

По сведениям WSJ и Reuters, затонула подлодка класса Zhou - первая субмарина такого типа. Она была построена компанией China State Shipbuilding Corp. на верфи Wuachang. Последний раз подлодку видели у пирса на реке Янцзы в конце мая, где ее оснащали перед выходом в море. В начале июня к месту затопления прибыли краны, чтобы поднять субмарину со дна реки, свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs.

Под завесой секретности

Неизвестно, было ли на подлодке в момент затопления ядерное топливо, но это не исключено, говорят источники WSJ. Признаков того, что после ЧП были взяты пробы воды, нет. Также неизвестно о жертвах или пострадавших в результате инцидента.

"Неудивительно, что военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пытаются скрыть тот факт, что их новая, первая в своем классе ударная атомная подводная лодка затонула у пирса. В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования, инцидент поднимает и более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК и надзоре за оборонной промышленностью Китая, долгое время страдавшей от коррупции", - сказал источник WSJ в Минобороны США.

Китайские подлодки

В прошлом году Пентагон опубликовал отчет о военной мощи Китая, согласно которому на конец 2022 года у КНР было 48 дизельных ударных подлодок и шесть атомных.

Газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию в китайском военном журнале Ordnance Industry Science Technology, писала в сентябре, что ВМФ НОАК располагает как минимум двумя подлодками, которые могут нести баллистические ракеты с ядерной боеголовкой.

Одну из них видели в Тайваньском проливе в июне. Журнал отметил, что это свидетельствует о "зрелости" этих видов вооружений у Китая - раньше ими располагали лишь США и Россия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх