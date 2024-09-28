От горожан тоже зависит Началось общественное обсуждение детальной планировки Старого порта

Цель планируемой застройки – соединить активно функционирующую территорию пассажирского порта с центром города и создать современное общественное пространство, удобное как для жителей города, так и для пассажиров, проходящих через терминал.

Поскольку запланированная деятельность может оказать значительное воздействие на окружающую среду, необходима стратегическая оценка. Так, для строительства нового многофункционального пирса и участка прибрежного променада длиной около 100 метров необходимо провести углубление морского дна.

Территория, затронутая детальной планировкой. Фото: Управа города Таллинна.

«Район Старого порта уже давно ждет обновления, но этот процесс требует времени. Во время общественного обсуждения мы надеемся получить много ценных предложений по созданию максимально качественного общественного пространства. Мы приложим все силы, чтобы грандиозное строительство началось как можно скорее и было готово к запланированному сроку», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла.

С материалами стратегической оценки воздействия планировки на окружающую среду можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а также в период публичного показа по будням в управе Кесклинна (Нунне, 18). Предложения, возражения и вопросы можно подать через форму обратной связи на городском сайте или по электронной почте kommunaal@tallinnlv.ee до 25 октября.

На данный момент построены круизный терминал с общедоступным променадом на крыше, мост через канал Адмиралтейского бассейна, участки променада, которые в будущем пройдут через всю территорию Старого порта, новая площадь перед D-терминалом, многоэтажный гараж, скоро будет запущена новая трамвайная линия.

В будущем в районе Старого порта появится около 4000 жителей и 5000 новых рабочих мест, а район Старого порта будет предлагать как горожанам, так и туристам все больше возможностей проводить время в обустроенном и современном городском пространстве.