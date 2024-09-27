Движущиеся по одной дороге с разными скоростями транспортные средства вызывают напряженность и множество опасных ситуаций. Согласно проведенному If Kindlustus опросу, серьезную проблему для многих пешеходов представляют проносящиеся мимо них водители самокатов и велосипедисты.
Исследование: многим пешеходам доставляют неудобства проносящиеся мимо них самокаты
Опрос показал, что половину пешеходов беспокоят проносящиеся мимо них водители электросамокатов, и четверть - быстро едущие велосипедисты. Поскольку в Эстонии не везде есть велосипедные дорожки, едущие по проезжей части велосипедисты раздражают и автомобилистов. Пятую часть из них беспокоят велосипедисты, едущие по обочине, а более четверти - велосипедисты, пытающиеся проехать между машинами.
По словам руководителя отдела по нанесенному ущербу транспортным средствам If Kindlustus Таави Крууса, опрос показал, что люди стремятся по возможности быстро и беспрепятственно добраться до места назначения, однако транспортные средства, движущиеся с разной скоростью по одной с ними дороге, являются источником как опасности, так и напряжения.
«Конечно, было бы безопаснее, если бы у нас были отдельные дороги для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, но, к сожалению, их меньше, чем нужно. Поэтому необходимо понимание всех сторон и, прежде всего, автомобили должны обгонять велосипедистов, проявляя достаточные меры предосторожности, а велосипедисты и водители самокатов должны снижать скорость, проезжая мимо пешеходов. Такая привычка помогла бы существенно снизить как напряженность в обществе, так и число несчастных случаев», - пояснил Круус.
Результаты исследования показали, что пытающиеся проехать между машинами велосипедисты беспокоят автомобилистов больше, чем мотоциклисты и водители мопедов. Если велосипедисты доставляют беспокойство более четверти автомобилистов, то водители других видов транспорта - менее пятой части.
Сами водители самокатов и велосипедисты считают, что не мешают другим
К удивлению, выяснилось, что только один процент водителей самокатов и пять процентов велосипедистов признались, что позволяют себе слишком быстро проезжать мимо людей по велосипедно-пешеходной дорожке или могут раздражать водителей, проезжая между автомобилями.
«Конечно, это вопрос восприятия: осознает ли человек, что он может мешать другим. Боюсь, многие удивятся, что, например, по велосипедно-пешеходной дорожке проезжать мимо пешеходов следует со скоростью чуть большей, чем скорость пешехода. Тот факт, что с кем-то до сих пор не произошло несчастья, не означает, что он ведет себя правильно. Такую же вежливость и осторожность должны проявлять автоводители по отношению к велосипедистам», - добавил Круус.
В проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве опросе приняли участие чуть более тысячи человек от каждой страны.