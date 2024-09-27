Несколько сотен сотрудников местных самоуправлений Эстонии прошли обучение по подготовке к кризисам

Обучающие семинары прошли в Тарту, Таллинне, Пярну и Раквере. В них приняли участие около 250 сотрудников местных самоуправлений. К участию были приглашены руководители и чиновники, ответственные за кризисные вопросы каждого самоуправления.

«Чтобы защитить своих жителей, местное самоуправление должно оценить возможные риски своего региона и затем разработать план», - отметил руководитель кризисного отдела Спасательного департамента Меэлис Меси.

По словам Меси, с октября вступит в силу изменение в законе, согласно которому все местные самоуправления станут учреждениями, ответственными за обеспечение жизненно важных услуг, что, среди прочего, приведет к обязательству составлять риск-анализы. «Цель состоит в том, чтобы сделать важные услуги в самоуправлениях функционирующими в кризисных ситуациях. Именно поэтому мы поддерживаем самоуправления и сообщества в подготовке к кризисам, в том числе с помощью консультаций, обучений, грантов, семинаров и других мероприятий», - отметил Меси.

С июля 2025 года все местные самоуправления обязаны будут предоставлять риск-анализы. Для этого Государственная канцелярия и Департамент государственной информационной системы при поддержке Европейского союза разрабатывают новую электронную среду.

Руководитель процесса, руководитель мониторинга и развития ситуационного центра Государственной канцелярии Кеати Сийвельт, подчеркнула важность этого электронного инструмента. «Эта электронная среда поможет собирать и консолидировать необходимые данные, оценивать и анализировать риски и их связь с услугами местных самоуправлений. Кроме того, создаваемая среда поможет лучше оценить способность самоуправлений справляться с кризисами. Оценка рисков - это лишь первый шаг к устойчивости в кризисах, важно применять полученные знания в планах действий и кризисных планах», - отметила Сийвельт.

По словам главного организатора семинаров, эксперта Спасательного департамента по готовности местных самоуправлений к кризисам Терье Лилло, департамент высоко ценит тот факт, что интерес к подготовке к кризисам велик в каждом уголке Эстонии. «По отзывам самоуправлений, семинар дал им не только полезную информацию, но и мотивацию и смелость действовать в этом направлении». По словам Лилло, семинары продолжатся и в следующем году.