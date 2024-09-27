Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: чтобы достать из машины одного из водителей, потребовалась помощь спасателей

По словам полицейского Марта Алупере, известно, что грузовик Man двигался в сторону Тарту, а микроавтобус Opel - в сторону Таллинна. В какой-то момент по неизвестной причине микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком.