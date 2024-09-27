Сегодня около семи часов утра в деревне Мялликвере волости Пыльтсамаа произошло дорожно-транспортное происшествие: по предварительным данным, столкнулись микроавтобус и грузовик. Один из водителей был доставлен в больницу.
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Тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: чтобы достать из машины одного из водителей, потребовалась помощь спасателей
По словам полицейского Марта Алупере, известно, что грузовик Man двигался в сторону Тарту, а микроавтобус Opel - в сторону Таллинна. В какой-то момент по неизвестной причине микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком.
«Водитель грузовика пытался избежать столкновения и старался держаться на обочине, но машины все равно столкнулись», - пояснил Алупере. После аварии микроавтобус был сильно деформирован: потребовалась помощь спасателей, чтобы достать оттуда 50-летнего водителя.