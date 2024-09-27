Пт, 27.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Просто гуляла с собакой? В России задержана гражданка Эстонии

Обновлено 27 сентября 2024, 13:01
Copy
Женщина с собакой. Фото иллюстративное.
Женщина с собакой. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В России была объявлена в розыск и вскоре задержана 30-летняя гражданка Эстонии, которая подозревается в краже. По распоряжению суда она арестована до середины ноября.

Согласно сообщению Ленинградского областного суда, гражданка Эстонии 1994 года рождения была объявлена в России в розыск. Ее подозревают в хищении 22 258 рублей (около 215 евро) с банковской карты, которую потеряла жительница Ивангорода.

Как заявляют российские правоохранительные органы, в итоге подозреваемая была задержана при попытке пересечь границу с Эстонией через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх