В России была объявлена в розыск и вскоре задержана 30-летняя гражданка Эстонии, которая подозревается в краже. По распоряжению суда она арестована до середины ноября.
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Просто гуляла с собакой? В России задержана гражданка Эстонии
Согласно сообщению Ленинградского областного суда, гражданка Эстонии 1994 года рождения была объявлена в России в розыск. Ее подозревают в хищении 22 258 рублей (около 215 евро) с банковской карты, которую потеряла жительница Ивангорода.
Как заявляют российские правоохранительные органы, в итоге подозреваемая была задержана при попытке пересечь границу с Эстонией через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород».