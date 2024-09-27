Ученые: в будущем все полеты могли бы быть как минимум на час длиннее

Как сообщает The Independent, смелая мера приведет к 15-процентному снижению скорости полета, что добавит около 50 минут к среднему полету. Согласно исследованию, это сократит потребление топлива на пять-семь процентов и поможет снизить вклад авиации в изменение климата, который в настоящее время составляет около четырех процентов от общемирового. В настоящее время исследование представлено в ООН.

Согласно прогнозам, к 2050 году потребление топлива может быть сокращено вдвое.

Эксперты считают, что более длительные перелеты можно компенсировать за счет более эффективных аэропортов с меньшим количеством задержек, хотя такая идея может вызвать недоумение у путешественников по всему миру.

Ранее проведенное исследование предупредило, что частые сбои в полетах становятся новой нормой - из-за изменений в Covid-19 и увеличения числа пассажиров.

После того как компания Boeing столкнулась с рядом проблем, связанных с тем, что детали самолетов отсоединялись или отлетали в полете, исследовательская группа также рекомендовала использовать более качественные самолеты, которые могли бы обеспечить большую уверенность для пассажиров, сообщает New York Post.

Профессор Роб Миллер из лаборатории Уиттла в Кембридже заявил, что для достижения этих целей авиационной отрасли необходимо изменить всю систему.

«Авиакомпании, производители и аэропорты не могут сделать это в одиночку», - сказал он в интервью The Times.

Миллер признал, что на данном этапе такая инициатива может быть слишком амбициозной: «Дело не в том, что никто не хочет этого делать, просто сложность всей системы делает ее очень трудной».

«Авиация сейчас переживает переломный момент - примерно так же, как автомобильная промышленность в конце 2000-х», - добавил он.

Компания Tesla Элона Маска поставила свои первые электромобили клиентам в конце этого десятилетия. По данным Управления энергетической информации США, к концу 2023 года более 16 процентов американских автомобилей будут электрическими или гибридными.