Хоть этот сентябрь и выдался по-летнему теплым, начавшееся похолодание однозначно сигнализирует о том, что дачный сезон подходит к концу.
Восемь контрольных вопросов: готова ли ваша дача к зиме?
Руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг подготовил список из восьми вопросов, которые помогут убедиться в том, что ваш летний дом готов к зиме.
Двери и окна закрыты надежно?
Подготавливая дачу к зиме, убедитесь, что все двери и окна надежно закрыты и заперты. Для полного спокойствия можно также дополнительно использовать крючки и защелки. Задернутые же шторы помогут не только оградить дом от любопытных глаз, но и защитят стены и обстановку от выцветания под воздействием яркого солнечного света, а, кроме того, любые шторы – и традиционные, и рулонные – не будут впускать внутрь мороз.
Садовый инвентарь и техника убраны?
Синоптики прогнозируют, что первый снег может выпасть уже в октябре, поэтому в ближайшие недели хорошо бы в последний раз за сезон постричь газон и привести в порядок сад. Газонокосилка, садовый триммер, трактор и всевозможные инструменты следует убрать на хранение в запирающееся помещение или найти для них другое безопасное место для зимовки. Мелкую бытовую технику также лучше убрать с глаз. С террасы и из сада уберите садовую мебель, а также глиняные и керамические горшки – тогда можно будет не беспокоиться о том, что они испортятся за зиму или станут добычей воров.
Есть ли на даче охранная сигнализация или камера?
Несмотря на то, что от года к году число краж падало, они становятся более частым явлением в периоды экономического спада, а также носят сезонный характер: больше краж происходит зимой, когда многие дома в сельской местности стоят пустыми.
Покой подарит охранная система – рассмотрите ее установку, если подолгу отсутствуете в загородном доме. Сигнализация пришлет уведомление о проникновении в дом или возгорании непосредственно на мобильный телефон собственника или охранной фирме, а подключенная к смарт-устройству камера наблюдения позволит следить за недвижимостью, где бы вы ни находились.
Отключено ли электричество?
Уезжая с дачи, отключите электрические приборы от предохранителя в главном щитке. Если вы используете охранную систему, оставьте включенными только необходимые устройства. В остальном же отключение электричества поможет избежать зимой и поломок, и опасности возгорания, и позволит держать под контролем расходы.
Нужно ли сливать воду из труб?
При низких температурах вода в трубах неиспользуемой дачи может замерзнуть, что, в свою очередь, способно привести к прорыву труб. Чтобы избежать такого развития событий, воду сливают и из труб, и из бойлера. Это поможет начать новый весенний сезон без неприятных сюрпризов и неожиданных ремонтных работ.
Проверены ли отопительные устройства?
Если на даче есть печь или камин, убедитесь, что они в исправном состоянии. Чтобы предотвратить опасные ситуации, трубочиста следует вызывать раз в год. Зимой дом также стоит время от времени отапливать, чтобы защитить его от влаги и плесени.
Можно ли наладить отношения с соседями?
Хорошие отношения с соседями дорогого стоят. Общение и поддержание с ними добрых отношений может помочь предотвратить кражи и быстро узнать о возможном ущербе. Надежный сосед может иногда зайти к вам на дачу, чтобы проверить состояние дома или даже протопить печь.
Застрахована ли дача?
Ради собственного спокойствия можно застраховать как саму дачу, так и ценные вещи, которые там находятся – например, газонокосилку. Чтобы заключить страховой договор, необходимо сначала определить стоимость строений и имущества. Если вы планируете крупные инвестиции или ремонт, сообщите об этом страховой компании, чтобы обеспечить компенсацию должного уровня.
Когда дача подготовлена к зиме, можно спокойно возвращаться в город, зная, что дом защищен от холода, а вы сделали все возможное для предотвращения краж и возмещения потенциального ущерба.