Восемь контрольных вопросов: готова ли ваша дача к зиме?

Покой подарит охранная система – рассмотрите ее установку, если подолгу отсутствуете в загородном доме. Сигнализация пришлет уведомление о проникновении в дом или возгорании непосредственно на мобильный телефон собственника или охранной фирме, а подключенная к смарт-устройству камера наблюдения позволит следить за недвижимостью, где бы вы ни находились.

Отключено ли электричество?

Уезжая с дачи, отключите электрические приборы от предохранителя в главном щитке. Если вы используете охранную систему, оставьте включенными только необходимые устройства. В остальном же отключение электричества поможет избежать зимой и поломок, и опасности возгорания, и позволит держать под контролем расходы.

Нужно ли сливать воду из труб?

При низких температурах вода в трубах неиспользуемой дачи может замерзнуть, что, в свою очередь, способно привести к прорыву труб. Чтобы избежать такого развития событий, воду сливают и из труб, и из бойлера. Это поможет начать новый весенний сезон без неприятных сюрпризов и неожиданных ремонтных работ.

Проверены ли отопительные устройства?

Если на даче есть печь или камин, убедитесь, что они в исправном состоянии. Чтобы предотвратить опасные ситуации, трубочиста следует вызывать раз в год. Зимой дом также стоит время от времени отапливать, чтобы защитить его от влаги и плесени.

Можно ли наладить отношения с соседями?

Хорошие отношения с соседями дорогого стоят. Общение и поддержание с ними добрых отношений может помочь предотвратить кражи и быстро узнать о возможном ущербе. Надежный сосед может иногда зайти к вам на дачу, чтобы проверить состояние дома или даже протопить печь.

Застрахована ли дача?

Ради собственного спокойствия можно застраховать как саму дачу, так и ценные вещи, которые там находятся – например, газонокосилку. Чтобы заключить страховой договор, необходимо сначала определить стоимость строений и имущества. Если вы планируете крупные инвестиции или ремонт, сообщите об этом страховой компании, чтобы обеспечить компенсацию должного уровня.

Когда дача подготовлена к зиме, можно спокойно возвращаться в город, зная, что дом защищен от холода, а вы сделали все возможное для предотвращения краж и возмещения потенциального ущерба.