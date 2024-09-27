После окончания учебы молодым людям может казаться, что еще вся жизнь впереди, хочется путешествовать, исследовать мир и не связывать себя лишними обязательствами. Поэтому жилищный кредит со сроком погашения до 30 лет может показаться довольно пугающим явлением, но решения не стоит принимать на основе эмоций. Следует взвесить все варианты.
Мифология кредитов: какие мифы о жилищном кредите распространены среди молодых людей
По статистике банка LHV, большинство людей берут свой первый жилищный кредит примерно в возрасте 30 лет, только около 20 процентов заемщиков моложе 26 лет. Многие молодые люди начинают задумываться о жилищном кредите, как только у них появляется стабильный доход.
Давайте посмотрим, правдивы ли некоторые мифы и предубеждения, касающиеся жилищного кредита.
Миф 1. Банк все равно не даст кредит
Может казаться, что доход молодого специалиста недостаточен для получения желаемой суммы кредита. Однако в наше время можно подать заявку на жилищный кредит вместе с родителями, что было невозможно еще 10 лет назад.
«Кроме известного поручительства от KredEx, у молодых людей есть возможность взять свой первый жилищный кредит вместе с родителями, что увеличивает финансовую гибкость и повышает шансы на приобретение понравившегося жилья. В этом случае один из родителей может выступить в качестве созаемщика», — объясняет руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель.
Миф 2. Я буду выплачивать жилищный кредит до пенсии
Действительно, 30 лет - это максимальный срок, на который банк может предоставить жилищный кредит. Такой долгий период может вызвать некоторые сомнения у молодых людей, но на самом деле для заемщика это выгодно.
«Время играет на руку молодым людям, поскольку они могут взять кредит на максимальный срок, что гарантирует более низкие ежемесячные платежи, - поясняет Ватсель. - Обычно молодым людям подходят более простые варианты квартиры, чем, например, семьям с детьми».
Маленькая студия - отличный выбор для первого жилья, поскольку расходы на ее содержание обычно невысоки. Например, ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в Мустамяэ стоимостью 80 000 евро может составлять менее 400 евро при самофинансировании в размере 10 000 евро. «Таким образом, выплаты по кредиту могут быть даже меньше, чем ежемесячная плата за аренду квартиры», - приводит пример Ватсель.
Как правило, доходы молодых специалистов с высшим образованием начинают расти через несколько лет, что позволяет увеличить выплаты и тем самым сократить график погашения. «Условия договора можно изменить в любое время: например, сократить график выплат и каждый месяц платить больше, чем было определено при оформлении кредита», - отмечает Ватсель.
Миф 3. Зачем мне покупать квартиру? Аренда проще!
Снимая у кого-то квартиру, зачастую выплачивают чей-то кредит, в то время как стоимость этого имущества со временем растет. «Выплачивая свой жилищный кредит, молодой человек инвестирует в свою собственную недвижимость, где никто не может диктовать условия. Например, в арендованных квартирах часто запрещено держать домашних животных или делать ремонт по своему вкусу. Также арендодатель может попросить освободить квартиру в самый неподходящий момент. В своем доме вы - полноправный хозяин», - добавляет она.
Кроме того, при заключении договора об аренде нужно выплатить значительную сумму, включающую арендную плату за два-три месяца, комиссию маклеру и залог. Комиссия маклера - это плата за услуги, а залог часто не возвращается, если квартира сдается в худшем состоянии или что-то повреждено. Например, при аренде квартиры за 500 евро комиссия и залог составляют 1000 евро.
Однако не стоит забывать, что вместе с владением недвижимостью также появляются и обязательства. Нужно учитывать, что все расходы, связанные с квартирой или домом, ложатся на плечи собственника. Рекомендуется иметь страховку жилья, включая страхование ответственности, покрывающее ущерб, который вы можете причинить другим.
Миф 4. Я планирую в будущем путешествовать и работать в разных странах. Жилищный кредит привязывает меня к одному месту навсегда
Многие молодые люди мечтают жить и работать за границей, и в современном мире для этого есть множество возможностей, которые стоит использовать. Однако это не должно быть препятствием для инвестиции в свое будущее.
Квартиру, обремененную жилищным кредитом, можно сдать в аренду или продать. В Эстонии нет налога на недвижимость, поэтому вся сумма, оставшаяся после выплаты кредита, принадлежит владельцу квартиры. Конечно, процесс продажи квартиры требует времени и усилий, но в будущем это может помочь обустроить жизнь в другой стране.
Что банк учитывает при подаче ходатайства о жилищном кредите от молодых людей?
Стабильный доход. Банк оценивает стабильные трудовые отношения и постоянный доход. Пройденный испытательный срок на работе увеличивает шансы на получение кредита.
Стаж работы и постоянное рабочее место. Банк учитывает, как долго человек работает на одном месте, чтобы оценить его стабильность.
Сбережения. Банк оценивает способность человека делать сбережения для будущих нужд. Для этого можно, например, использовать накопительный счет или открыть срочный депозит, который приносит проценты. Это также демонстрирует финансовую грамотность человека.
Ежедневные расходы и привычка экономить. Банки предлагают лучшие условия тем, кто может доказать, что у них есть привычка к повседневной экономии, даже если это небольшие суммы.
Наличие созаемщика. Получить кредит становится проще с надежным созаемщиком, например, одним из родителей, который предоставляет банку дополнительную гарантию.
Собственное финансирование. Для получения жилищного кредита необходимо внести не менее 15% собственных средств. С поддержкой KredEx эта сумма может снизиться до 10%.