Мифология кредитов: какие мифы о жилищном кредите распространены среди молодых людей

Маленькая студия - отличный выбор для первого жилья, поскольку расходы на ее содержание обычно невысоки. Например, ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в Мустамяэ стоимостью 80 000 евро может составлять менее 400 евро при самофинансировании в размере 10 000 евро. «Таким образом, выплаты по кредиту могут быть даже меньше, чем ежемесячная плата за аренду квартиры», - приводит пример Ватсель.

Как правило, доходы молодых специалистов с высшим образованием начинают расти через несколько лет, что позволяет увеличить выплаты и тем самым сократить график погашения. «Условия договора можно изменить в любое время: например, сократить график выплат и каждый месяц платить больше, чем было определено при оформлении кредита», - отмечает Ватсель.

Миф 3. Зачем мне покупать квартиру? Аренда проще!

Снимая у кого-то квартиру, зачастую выплачивают чей-то кредит, в то время как стоимость этого имущества со временем растет. «Выплачивая свой жилищный кредит, молодой человек инвестирует в свою собственную недвижимость, где никто не может диктовать условия. Например, в арендованных квартирах часто запрещено держать домашних животных или делать ремонт по своему вкусу. Также арендодатель может попросить освободить квартиру в самый неподходящий момент. В своем доме вы - полноправный хозяин», - добавляет она.