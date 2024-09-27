Таллинн инициирует переговоры о зарплатах и условиях труда работников образования

«Переговоры по заключению соглашения с работниками образования под руководством министра образования близятся к завершению. Цели очень амбициозны, их выполнение поможет смягчить дефицит учителей и снизить их нагрузку. В соглашении охвачены многие важные вопросы сферы образования, поэтому достичь этих целей можно только при совместном участии государства и более устойчивых в финансовом смысле самоуправлений, - отметил Яшин. - Государство обещает дополнительные средства на повышение зарплат учителей не раньше 2026 года, поэтому в 2025 году Таллинн должен самостоятельно улучшать условия труда работников образования. Именно для этого я пригласил на переговоры наших партнеров из профсоюзов и союзов руководителей образования».