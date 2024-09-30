«Лишают нас дохода»: профессиональные педагоги бьют тревогу из-за сомнительных репетиторов

Учителей с высшим педагогическим образованием, которые много лет работают репетиторами и платят налоги, беспокоит наплыв непонятных «репетиторов».

«Сбивают цены, поскольку не платят налоги, и тем самым лишают профессиональных педагогов дохода. Кроме того, и государство не получает налоги», - звучит одна из жалоб.