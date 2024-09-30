Переход на эстоноязычное образование явно подстегнул некоторых сменить деятельность: в соцсетях наблюдается резкий наплыв репетиторов. Профессиональные педагоги бьют тревогу, поскольку сомнительные репетиторы угрожают справедливой конкуренции.
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«Лишают нас дохода»: профессиональные педагоги бьют тревогу из-за сомнительных репетиторов
Учителей с высшим педагогическим образованием, которые много лет работают репетиторами и платят налоги, беспокоит наплыв непонятных «репетиторов».
«Сбивают цены, поскольку не платят налоги, и тем самым лишают профессиональных педагогов дохода. Кроме того, и государство не получает налоги», - звучит одна из жалоб.