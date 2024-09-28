Поторопитесь! Отзывы по условиям проектирования улицы Лийвалайа можно оставлять до 7 октября

«Таллинн перестроит магистраль Лийвалайа времен оккупации в европейскую улицу, поддерживающую предпринимательство, где будет комфортно работать, жить, проводить время на свежем воздухе и свободно передвигаться без пробок. Новый трамвайный маршрут будет создан на основе данных и с учетом мнений многих специалистов», – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Город Таллинн планирует улучшить условия передвижения по улице Лийвалайа с учетом интересов всех групп участников дорожного движения: на улице появятся полосы для общественного транспорта с трамвайными путями, велосипедные дорожки, тротуары, а также будет реконструирован подземный пешеходный переход.

В ходе реконструкции улицы Лийвалайа будет обновлена конструкция проезжей части и уличное освещение, построена раздельная система ливневой канализации и трубопровод для централизованного охлаждения, обновлены инженерные сети и добавлены зеленые насаждения.

В августе 2023 года Таллиннский отдел градостроительства организовал мероприятие по вовлечению граждан «Хакатон по пространственному решению улицы Лийвалайа», чтобы совместно продумать, какие качества и возможности для деятельности должно содержать новое общественное пространство этой улицы. Для быстрой визуализации идей город использовал инструмент Urbanist AI на базе искусственного интеллекта.

Ознакомиться с условиями проектирования и дополнительными материалами (на эстонском языке), а также оставить свой отзыв до 7 октября можно ЗДЕСЬ.

Материалы для ознакомления доступны в управе района Кесклинн (ул. Нунне, 18) по рабочим дням до 7.10.2024 г.