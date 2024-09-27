Таллинн предлагает жителям города бесплатные юридические консультации, которые проходят по графику во всех районах города. Следующие консультационные дни пройдут 3 октября с 14 до 18 часов в управе района Пирита и 31 октября с 9 до 14 часов - в управе района Нымме.
В октябре бесплатные юридические консультации пройдут в Пирита и Нымме
В дни консультаций можно получить бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с семейным правом, наследственным правом, долговым правом, договорным правом, трудовым правом, налоговым правом, защитой прав потребителей, исполнительным производством и квартирными товариществами, а также по вопросам общения с органами местного самоуправления или государственными учреждениями.
Юридические консультации проводят специалисты Эстонского союза юристов: нотариусы, юристы, адвокаты, судебные исполнители. Консультации проходят на эстонском, русском и английском языках. Предварительная регистрация не требуется.
На консультацию можно прийти в подходящий день вне зависимости от района проживания.
Во второй половине 2024 года юридические консультации пройдут:
3 октября с 14 до 18 часов – в управе района Пирита (Клоостри теэ, 6).
31 октября с 9 до 14 часов – в управе района Нымме (Валдеку, 13).
14 ноября с 13 до 18 часов – в Кесклиннаском социальном центре (Лийвалайа, 32).
21 ноября с 9 до 14 часов – в управе района Мустамяэ (Вильде теэ, 118).
28 ноября с 9 до 14 часов – в Ыйсмяэском центре досуга (Эхитаяте теэ, 109A/2).
Дополнительная информация – на сайте.