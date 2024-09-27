Эстония и Финляндия решили вместе обходить подводные энергетические камни

«Эстонию и Финляндию связывают общие подводные энергетические системы, которые имеют критическое значение для энергетической безопасности обеих стран. Этот меморандум - очередной совместный шаг на пути к надежному и безопасному энергетическому будущему. Мы договариваемся о четких направлениях сотрудничества, чтобы обеспечить конкурентоспособность, устойчивость и безопасность энергетики обеих стран, а также стабильную цену на электроэнергию», - заявила министр климата Йоко Алендер.

«Последние события показали, что критически важную инфраструктуру необходимо защищать, а энергетический рынок - укреплять. Энергетические отношения между Финляндией и Эстонией важны для обеих стран. Мы уже успешно сотрудничаем, и теперь усилим это сотрудничество в области подводных энергетических сетей», - отметил министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен.

Соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector обеспечивает газовые потоки между странами Балтии и Финляндией, необходимые для производства электроэнергии, работы промышленных предприятий, транспорта и отопления домов. Эстонию и Финляндию также соединяют электрические кабели Estlink 1 и Estlink 2, по которым в Эстонию, а также на рынки Латвии и Литвы поступает недорогая электроэнергия из Северных стран.

Планируется и проект Estlink 3, целью которого, в частности, является выравнивание цен на электроэнергию между Эстонией и Финляндией. Кабели Estlink играют важную роль в обеспечении безопасности энергоснабжения в трех странах Балтии.

Предпосылками энергетической безопасности являются хорошая осведомленность о текущей ситуации и быстрая передача информации, необходимость в улучшении которых стала особенно актуальной после недавних повреждений Balticconnector и подводных кабелей связи. Усиление устойчивости подводной критической инфраструктуры поможет предотвратить повреждения и обеспечит быстрое выявление и устранение проблем.

Для этого в рамках меморандума будет создана руководящая группа, которая займется изучением существующих мер мониторинга, защиты и безопасности, чтобы обеспечить лучшее понимание подводной энергетической инфраструктуры в Балтийском море. Также будет усилен обмен информацией, сотрудничество между экспертами и учеными, а также обмен технологическими знаниями.

Президент Финляндской Республики Александр Стубб обсуждал защиту подводной инфраструктуры, соединяющей Финляндию и Эстонию, во время государственного визита в Эстонию в мае 2024 года. После этого Министерство экономики и труда Финляндии начало подготовку меморандума о взаимопонимании совместно с Министерством климата Эстонии.

При подготовке меморандума Эстония консультировалась с Министерством обороны и Министерством иностранных дел.