ФОТО Конкурс завершен: узнайте, что построят вместо сгоревшей виллы в Пыхья-Таллинне

Площадь участка составляет 10 213 кв. метров. При строительстве детского сада предполагается сохранить исторические пропорции здания, чтобы не нарушать архитектурную целостность квартала бывшей мануфактуры. Для проекта также важно способствовать комплексному развитию района, основанному на концепции 15-минутного города.

«В новом детском саду важно создать среду, которая поддерживает развитие и творческий потенциал детей, - сказал вице-мэр Вильяр Яаму. - Также очень важно, чтобы здание было построено из экологически чистых материалов, что способствует устойчивому будущему. Новый детский сад – это часть нашего видения Таллинна как города, где все необходимое находится в 15 минутах ходьбы. Этот проект поддерживает развитие Пыхья-Таллинна и является инвестицией в будущее наших детей и в улучшение качества жизни в городе».

Архитектурный конкурс на строительство детского сада «Мануфактуури» выиграло бюро Creatomus Solutions OÜ. Авторы победившего эскиза «Священное дерево» («Hiiepuu») – Ренеэ Пуусепп, Патрик Лийк, Елизавета Пересада, Алине Апаресида Кабрал де Карвалхо, Мария Катрина Дамбе, Флориан Бетат, Юрис Дамбис, Киур Лоотус и Ева-Мария Труусалу.

Победивший эскиз, представленный бюро Creatomus Solutions OÜ. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.

Член жюри, заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Альвер отметил, что победивший проект представляет собой компактное и тщательно проработанное решение, которое прекрасно вписывается в градостроительный и архитектурный контекст района.

Победивший эскиз, представленный бюро Creatomus Solutions OÜ. Фото: Управа Пыхья-Таллинна.