Изначально в ходе конкурса искали лучшее решение для использования земельного участка в микрорайоне Ситси в Пыхья-Таллинне, по адресу Мануфактуури, 6, где находилась вилла директора бывшей Балтийской мануфактуры. В 2019 году здание, находящееся под охраной, сгорело, и от него остался только фундамент. Требовалось найти решение для восстановления сгоревшей виллы и возведения там пристройки для детского сада на 10 групп.
ФОТО ⟩ Конкурс завершен: узнайте, что построят вместо сгоревшей виллы в Пыхья-Таллинне
Площадь участка составляет 10 213 кв. метров. При строительстве детского сада предполагается сохранить исторические пропорции здания, чтобы не нарушать архитектурную целостность квартала бывшей мануфактуры. Для проекта также важно способствовать комплексному развитию района, основанному на концепции 15-минутного города.
«В новом детском саду важно создать среду, которая поддерживает развитие и творческий потенциал детей, - сказал вице-мэр Вильяр Яаму. - Также очень важно, чтобы здание было построено из экологически чистых материалов, что способствует устойчивому будущему. Новый детский сад – это часть нашего видения Таллинна как города, где все необходимое находится в 15 минутах ходьбы. Этот проект поддерживает развитие Пыхья-Таллинна и является инвестицией в будущее наших детей и в улучшение качества жизни в городе».
Архитектурный конкурс на строительство детского сада «Мануфактуури» выиграло бюро Creatomus Solutions OÜ. Авторы победившего эскиза «Священное дерево» («Hiiepuu») – Ренеэ Пуусепп, Патрик Лийк, Елизавета Пересада, Алине Апаресида Кабрал де Карвалхо, Мария Катрина Дамбе, Флориан Бетат, Юрис Дамбис, Киур Лоотус и Ева-Мария Труусалу.
Член жюри, заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Альвер отметил, что победивший проект представляет собой компактное и тщательно проработанное решение, которое прекрасно вписывается в градостроительный и архитектурный контекст района.
«Мы видим, что при создании проекта было уделено большое внимание осмыслению исторической части и ее связи с современной архитектурой. Новое пристроенное здание сдержанно и функционально, что позволит восстановленной вилле занять центральное место. Планируемое здание является визуально и функционально единым целым, что гармонично дополняет район», - прокомментировал Альвер.
Второе место в архитектурном конкурсе занял проект под названием «Маленький принц», представленный архитектурными бюро Arhitekt 11 OÜ и Arsenit OÜ, авторами которого являются Арсений Тимофеев, Сандер Аас, Александра Горлач, Дарья Корюкина, Аарон Ренсер.
Третье место получил проект под названием «Июнь», авторами которого являются Ивар Лубьяк и Мариа Пукк из архитектурного бюро OAAS Arhitektid OÜ.
Поощрительные премии были вручены проекту «Сумила», представленному архитектурным бюро Ruumikarp OÜ (авторы: Мари Расс, Патрик Барбо, Лилль Вольмер, Лукас Лаубер, Келли Грахв), и проекту «Лесные ткачи», разработанному архитектурным бюро MailenDesign (автор Бен Мейлен).
Новое здание детского сада будет разработано в качестве пилотного проекта в рамках проекта сотрудничества Евросоюза NonHazCity3. Цель проекта – найти способы снизить долю опасных химикатов в отделочных материалах и предотвратить их попадание в природу. Особое внимание также уделяется повышению климатической нейтральности зданий, сокращению выбросов CO2 и поддержке экономики замкнутого цикла при выборе строительных материалов с учетом их долговечности и необходимости обслуживания.
Архитектурный конкурс инициировал Таллиннский департамент городского имущества в сотрудничестве с Центром стратегического управления Таллинна. По итогам конкурса департамент проведет переговорный конкурс госпоставки, чтобы заключить с победителем договор на проектирование.
В состав жюри архитектурного конкурса входили руководитель общего отдела Таллиннского департамента образования Райнер Раннала, заместитель руководителя Таллиннского департамента городского планирования Оливер Альвер, руководитель проекта строительного отдела Таллиннского департамента городского планирования Мартин Сиймер, архитектор-урбанист градостроительного отдела Таллиннского департамента городского планирования Пако-Эрнест Улман, архитектор управы района Пыхья-Таллинн Йыннь Соонисте, начальник градостроительного отдела Таллиннского департамента городского планирования Кайди Пылдоя и ландшафтный архитектор Лидия Зарудная.