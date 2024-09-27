Разгромная оценка Союза архитекторов: тендер на проектирование Таллиннской больницы должен быть приостановлен

Правление EAL решило, что для предварительного проекта Таллиннской больницы, выполненного бюро ATI, необходимо заказать независимую архитектурную экспертизу, а текущий конкурс приостановить до тех пор, пока не будет завершена экспертиза и не станет ясно, можно ли вообще продолжать работу над предварительным проектом.

«Из представленных нам частей проекта видно, что архитектурное качество эскизного проекта Таллиннской больницы, включая спроектированную рабочую и лечебную среду, а также пространственное качество общих помещений, низкое, и это невозможно улучшить с помощью небольших изменений при подготовке основного проекта», - прокомментировал в пресс-релизе президент EAL Аэт Адер.

«Мы считаем, что продолжение закупки - это серьезный риск напрасной траты государственных средств, поскольку закупка предусматривает официальное закрепление некачественного архитектурного решения на стадии основного и рабочего проекта. Общественный объект большой площади должен учитывать основополагающие принципы качественного пространства, принципы экологически устойчивого строительства и снижать риски безопасности», - добавил он.

По его словам, проект решает функциональную схему здания, но не затрагивает пространственное решение с точки зрения архитектуры и городского пространства. Согласно пояснению Союза, Таллиннскую больницу необходимо проектировать и строить поэтапно или по частям, поскольку на данный момент невозможно спрогнозировать, удастся ли профинансировать такое большое здание - 187 114 квадратных метров - полностью и сразу завершить его. Поэтапное проектирование и строительство дадут гибкость в адаптации к меняющимся возможностям и потребностям.

По мнению Союза, экспертиза станет основой для дальнейших проектных работ и позволит дополнить критерии оценки для тендеров. Также необходимо проанализировать, может ли текущий проект улучшить пространственное качество больницы, и если да, то что может быть улучшено следующим проектировщиком на этапе предпроектных работ.