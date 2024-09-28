Некоторые люди ищут Бога, а некоторых Бог сам находит. Силья помнит момент, когда это с ней произошло. Она жарила на кухне рыбу и вдруг испытала чувство невероятного покоя и счастья, которое заставляло ее смеяться и плакать одновременно. Жизнь, природа вокруг вдруг раскрылись совсем по-другому. Перья птиц стали более яркими. Через землю под грибами просматривалась грибница.
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ИЗ ЖИЗНИ ⟩ Силья – самый счастливый человек на земле
В истории, которую вы сейчас прочтете, я - важный персонаж. Правда, не такой важный, как Силья. Силья - это Силья Сильвер из деревни Вайси в Ныва. Честность и уважение идут рука об руку. Когда за несколько дней до этого мы встретились с Сильей в приходском доме Нываской церкви, я ей честно признался, что она была моей самой первой любовью.