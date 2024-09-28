ИЗ ЖИЗНИ Силья – самый счастливый человек на земле

В истории, которую вы сейчас прочтете, я - важный персонаж. Правда, не такой важный, как Силья. Силья - это Силья Сильвер из деревни Вайси в Ныва. Честность и уважение идут рука об руку. Когда за несколько дней до этого мы встретились с Сильей в приходском доме Нываской церкви, я ей честно признался, что она была моей самой первой любовью.