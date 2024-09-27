Анчелотти устал бороться с Винисиусом Жуниором

Винисиус Джуниор в семи матчах чемпионата Испании получил три желтые карточки. Все они были показаны за споры с арбитром, а не за грубые нарушения. Испанская газета «Спорт» сообщает, что Анчелотти махнул на футболиста рукой.

Судя по всему, Винисиус не любит скрывать свое мнение. И, вероятно, и в разговорах с Анчелотти. Говорят, что тренер неоднократно общался с Винисиусом и говорил, что так продолжаться не может. Но это осталось без внимания, поскольку бразилец, похоже, не обращает внимания на беспокойство своего тренера.

При этом Винисиуса нельзя оставлять на скамейке запасных. В этом сезоне 24-летний футболист забил три гола и сделал пять результативных передач. Кроме того, недавно объявили, что он является кандидатом на получении престижнейшей премии Золотой мяч.