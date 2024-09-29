Переманивание Яака Мадисона в Центристскую партию можно рассматривать как попытку вернуть хотя бы часть русскоязычных избирателей, которые с годами начали испытывать к партии определенное недоверие или относиться к ней с опаской. «Но почему у людей должны быть опасения?» - задается вопросом председатель Центристской партии Михаил Кылварт в интервью Postimees.
Перевод: Ева Ойжинская
Интервью состоялось во вторник, на следующий день после того, как члены Центристской партии объявили о создании прогрессивного объединения. Еще один шаг, который, казалось бы, усиливает идеологическую неопределенность Центристской партии. Однако Кылварт не видит противоречий, ведь общие цели остаются прежними.