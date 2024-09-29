Переманивание Яака Мадисона в Центристскую партию можно рассматривать как попытку вернуть хотя бы часть русскоязычных избирателей, которые с годами начали испытывать к партии определенное недоверие или относиться к ней с опаской. «Но почему у людей должны быть опасения?» - задается вопросом председатель Центристской партии Михаил Кылварт в интервью Postimees.