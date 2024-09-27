Адвокат осужденной за мошенничество экс-министра: это слишком сурово

«Решение очень одностороннее. Версия защиты по сути не опровергнута, - сказал Керес. - Например, в решении есть даже места, где суд записал в обоснования ответы, данные свидетелем прокурору, но совершенно не уделил внимания ответу, данному тем же свидетелем позже стороне защиты, с которым он опроверг свои предыдущие заявления. Это решение обязательно нужно проверить в вышестоящем суде, поэтому мы подаем апелляцию».

Госпрокурор: общественность доверила госслужащим кошелек общий народа

«В основе этого дела лежит вопрос о том, как используются государственные средства и были ли связанные c распоряжением государственными средствами действия высокопоставленного госчиновника целенаправленными, целесообразными и отвечающими интересам государства. Общественность доверила политикам и госслужащим общий кошелек народа, поэтому необходимо следить за тем, чтобы государственные деньги использовались справедливо.

В ходе судебного разбирательства доказательства в поддержку обвинения были объективно оценены судом, и суд счел обвинение доказанным.

Решение суда подтверждает позицию прокуратуры о том, что занимающие высокие государственные должности лица ни при каких обстоятельствах не могут злоупотреблять государственной собственностью и ресурсами работодателя в личных целях под видом осуществления публичной власти.

Хотя суд признал злоупотребление топливной картой министерства административным правонарушением и прекратил производство по одному из семи инкриминируемых эпизодов, это обвинение, по оценке суда, также подтвердилось», - сказала госпрокурор Кадри Вялинг.