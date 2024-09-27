Найдите себя на фото! На картах Google появились новые виды улиц Эстонии

По данным Google, на этот раз новые виды улиц были добавлены для 80 стран, включая то, которые впервые появились на карте мира, такие как Лихтенштейн, Босния и Герцеговина, окрестности столицы Намибии и реки Парагвая.

В Эстонии Google недавно нанес на карту крупнейшие улицы Таллинна и Тарту, а также посетил юго-восток Эстонии и другие регионы.

Путешествие в прошлое

Помимо просмотра улиц, Google также обновила картографическое приложение Google Earth, которое показывает спутниковые снимки всего земного шара и не только. Здесь также есть подводные виды. Вы можете также осмотреть Международную космическую станцию (МКС).

Исторические фотографии были добавлены в качестве недавнего обновления: в случае с некоторыми местами можно просмотреть изображения, сделанные более 80 лет назад, когда были сделаны первые аэрофотоснимки. Вы можете сравнить их по годам, пролистав до наших дней.

Автопортрет: картографический автомобиль Google Street View сфотографировал собственную тень в августе 2024 года на Пирита-теэ. Фото: ekraanipilt / Google Maps

Эта функция уже некоторое время доступна в Street View (Просмотр улиц), где вы можете просматривать сферические фотографии одного и того же места, сделанные в предыдущие годы.

Исторические снимки в Google Earth показывают огромные изменения в крупных городах с течением времени в таких местах, как Лондон, Берлин, Варшава и Париж. Некоторые из снимков этих городов датируются 1930 годами.

Историческая фотография Сан-Франциско 1938 года теперь совмещена с сегодняшними спутниковыми снимками того же места. Фото: Arhiivifoto / Google

С помощью Google Earth Timelapse теперь можно посмотреть видео исторических изменений на планете с течением времени, созданное на основе миллионов спутниковых снимков.

В своем блоге Google сообщает, что обновленные виды улиц можно увидеть в таких странах, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Дания, Исландия, Испания, Мексика, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Уругвай, Филиппины, Франция, Швейцария, Южная Африка, Япония и другие.

В июле этого года автомобиль Google также доехал до юго-восточной границы Эстонии. В нескольких сотнях метров от пограничного перехода он повернул назад. Фото: ekraanipilt / Google Maps

Вдобавок, помимо улиц, по которым можно передвигаться на автомобиле, также нанесены на карту пешеходные тропы и тротуары или другие интересные места, недоступные для транспортных средств. Для этого Google предлагает картографам рюкзаковую камеру, которая только что была обновлена. Также устройство, устанавливаемое на крыше автомобиля, стало очень маленьким.

Вот несколько фотографий Эстонии, сделанных из автомобилей Street View новыми камерами Google в августе этого года.

Перекресток в центре Тарту был сфотографирован всего несколько недель назад. Фото: ekraanipilt / Google Maps

Строительные работы этого лета на улице Ахтри в Таллинне также недавно появились на карте Google. Фото: ekraanipilt / G

Строительные работы, начавшиеся в середине лета на Пирита-теэ, также попали в объектив камеры. Фото: ekraanipilt / Google Maps