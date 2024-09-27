Зеленский в США: встречи в Белом доме и заявление Трампа о том, что «Украины не существует»

Представители Белого дома обеспокоены тем, что у плана нет всеобъемлющей стратегии, а предложения сводятся к предоставлению большего количества оружия и снятию ограничений на применение американских ракет по целям на территории России, утверждает издание.

«Я не впечатлен, там не так много нового», - сказал один из собеседников газеты. Источники Wall Street Journal также отмечали, что предложения Зеленского бескомпромиссны, а разделы документа, посвященные дипломатии и политике, гораздо менее детальны, чем просьбы о предоставлении оружия.

Зеленский и Байден. Фото: EPA

Трамп: «Украины не существует. Это больше не Украина»

Накануне кандидат в президенты США от республиканцев обрушился на Зеленского с нападками, в очередной раз саркастично назвав его величайшим коммерсантом на планете. Его заявления прозвучали в момент, когда Зеленский уже находился с визитом в США.

«Украины не существует. Это больше не Украина, - сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. - Дома уничтожены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов» (эта сумма не соответствует действительности).

В прошлом Трамп не раз выступал с подобными уничижительными оценками - говорил, что Украина «уничтожена», а во время войны якобы погибли «миллионы и миллионы». А теперь углубился в историю.