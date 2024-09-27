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Эстонская топливная компания сокращает 90% сотрудников

Редактор: rus.postimees.ee
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Топливная заправка.
Топливная заправка. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Компания Saurix Petroleum, основной деятельностью которой была бункеровка судов и оптовая торговля нефтепродуктами, сокращает 16 из 18 сотрудников и останавливает деятельность до лучших времен, сообщают «Деловые ведомости».

«Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп.

Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.

По словам Мюрисепа, решение далось непросто и было принято не в один день, но в сложившихся условиях выглядело как единственно верное: «Просто так держать людей тоже не имеет смысла».

Основанная еще в 1995 году компания в основном занималась бункеровкой судов и оптовой торговлей нефтепродуктами.

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