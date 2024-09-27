Эстонская топливная компания сокращает 90% сотрудников

Компания Saurix Petroleum, основной деятельностью которой была бункеровка судов и оптовая торговля нефтепродуктами, сокращает 16 из 18 сотрудников и останавливает деятельность до лучших времен, сообщают «Деловые ведомости».
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«Нет работы», – констатирует управляющий группы компаний Алексея Чульца, в которую входит Saurix Petroleum, Алексей Мюрисеп.
Под сокращения попали в основном водители грузовиков, доставляющих топливо в порт.
По словам Мюрисепа, решение далось непросто и было принято не в один день, но в сложившихся условиях выглядело как единственно верное: «Просто так держать людей тоже не имеет смысла».
Основанная еще в 1995 году компания в основном занималась бункеровкой судов и оптовой торговлей нефтепродуктами.
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