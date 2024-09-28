Следите за состоянием деревьев в саду – это поможет избежать ущерба от штормов

Как и у людей, в отношении деревьев действует правило: чем оно старше, тем больше возникает болезней и других причин, из-за которых его здоровье может ухудшиться, и в результате при сильном ветре крупные ветви или даже ствол могут сломаться.

Если на дереве много сухих веток, листва редкая и желтая, листья слабые или на стволе видны плодовые тела грибов, это может свидетельствовать о том, что с деревом не все в порядке

«Если у человека есть участок с высокими деревьями, я бы пригласил арбориста или консультанта по деревьям, чтобы он оценил их состояние и дал рекомендации по уходу. Специалист может увидеть больше признаков опасности, чем сам владелец, – объяснил Хансо. – Также владельцу стоит задуматься о том, не проводились ли на участке земляные работы – скажем, для установки геотермального отопления, обновления водопровода или в других целях. Часто при таких работах экскаваторы повреждают корни деревьев, и это запускает подземные процессы, которые в итоге могут повлиять на устойчивость зеленых насаждений».