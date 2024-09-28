По данным компании страховых технологий Balcia, упавшие деревья, повреждающие здания и припаркованные во дворах автомобили – одна из самых распространенных причин, по которым люди обращаются за возмещением после ежегодных осенних штормов. Часто несчастных случаев, связанных со сломанными во время шторма деревьями, можно было бы избежать, если бы владельцы домов были осведомлены о состоянии зеленых насаждений на своих участках.
Следите за состоянием деревьев в саду – это поможет избежать ущерба от штормов
Как и у людей, в отношении деревьев действует правило: чем оно старше, тем больше возникает болезней и других причин, из-за которых его здоровье может ухудшиться, и в результате при сильном ветре крупные ветви или даже ствол могут сломаться.
По словам опытного арбориста Хейки Хансо, владелец дома может самостоятельно оценить состояние деревьев летом, когда они должны быть зелеными.
Если на дереве много сухих веток, листва редкая и желтая, листья слабые или на стволе видны плодовые тела грибов, это может свидетельствовать о том, что с деревом не все в порядке
«Если у человека есть участок с высокими деревьями, я бы пригласил арбориста или консультанта по деревьям, чтобы он оценил их состояние и дал рекомендации по уходу. Специалист может увидеть больше признаков опасности, чем сам владелец, – объяснил Хансо. – Также владельцу стоит задуматься о том, не проводились ли на участке земляные работы – скажем, для установки геотермального отопления, обновления водопровода или в других целях. Часто при таких работах экскаваторы повреждают корни деревьев, и это запускает подземные процессы, которые в итоге могут повлиять на устойчивость зеленых насаждений».
По словам Хансо, для некоторых видов деревьев опасным может быть даже повышение уровня почвы: «Люди хотят получить красивый газон, насыпают сверху двадцать сантиметров земли, а через год из-за этого их береза засыхает»
Пригласить консультанта-арбориста также рекомендует руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Елизавета Дрижирук. Если на территории частного дома это помогает минимизировать риск повреждения личного имущества, то в городе и на территории многоквартирных домов, помимо собственности товарищества, часто под угрозой оказывается еще и имущество соседей.
В таких случаях жилищное страхование должно включать страхование ответственности. Упавшая во время шторма 20-метровая береза, за которой не ухаживали, может причинить значительный ущерб, если рухнет на соседнее здание или на припаркованные автомобили.
«В некоторых европейских странах стоимость жилищного страхования рассчитывается непосредственно с участием консультанта-арбориста. На основании полученной информации страховая компания может предложить ответственному домовладельцу более выгодные условия, поскольку известно, что связанные с падением деревьев риски сведены к минимуму», - прокомментировала Дрижирук.
Хотя любые деревья во время шторма могут сломаться или даже оказаться вырванными с корнем, Хейки Хансо отдельно рекомендует задуматься о вызове арбориста, если на участке растут ясени, клены или ели
«Например, для кленов характерны V-образные развилки ветвей. Это характерная особенность вида, но вот с точки зрения структуры дерева такие развилки – слабое место: когда развиваются два конкурирующих ствола, несущая вес основа дерева перестает быть цилиндрической и оказывается неравномерной. Кроме того, у клена крупные листья, и, если каждый лист наберет после дождя несколько граммов воды, ветви станут тяжелее, а в ветреную погоду дерево может упасть. Это также встречается у хвойных и других пород», - отметил Хансо.
Из болезней, по мнению специалиста, наиболее опасна ясеневая гниль, когда различные грибы одновременно поражают крону и корни, и ясени ломаются целиком
Хансо также подчеркнул, что приглашение квалифицированного консультанта-арбориста и его услуги не так дороги, как можно подумать. Это рекомендуется делать для сохранения красивого вида участка и уверенности в здоровье деревьев.
Часто арборист может предложить первичную консультацию даже бесплатно
Кроме того, Хансо настоятельно не советует людям, не обладающим соответствующим опытом, самостоятельно обрезать или спиливать деревья.
«Сегодня многие проблемы связаны с наследием советской эпохи, когда использовались неправильные методы, вырубка деревьев под пень и произвольная обрезка веток. Даже сейчас любой желающий может арендовать подъемник и бензопилу, но в итоге это лишь окажется началом проблем», - предупредил он
«Иногда для сохранения устойчивости дерева достаточно обрезать пару-тройку метров веток и верхушку, сохранив его характерные черты. При этом дерево сможет продолжать жить, но его парусность и восприимчивость к штормам значительно уменьшатся. Однако делать это должен специалист», - добавил Хансо.