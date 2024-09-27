Таллинн еженедельно сообщает о ремонтных работах на дорогах. На следующей неделе, с 30 сентября по 4 октября, ремонтировать будут сразу несколько участков.
Таммсааре-теэ, улицы Пунане, Теллискиви и другие: где будут ремонтировать дороги на следующей неделе
Для обеспечения плавного движения и предотвращения больших пробок ремонтные работы в час пик проводятся только в крайнем случае, если их невозможно избежать из-за критичности сроков, отмечают в таллиннской администрации. Ремонтные работы на следующих участках дорог:
Понедельник, 30 сентября
Таммсааре-теэ - от Нымме теэ до бульвара Сыпрузе, работы продолжатся во вторник (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)
Таммсааре-теэ - от ул. Тонди до Нымме-теэ, работы продолжатся во вторник (работы будут производиться по ночам)
улица Пунане - от Смуули-теэ до ул. Паэ, работы продолжатся во вторник (работы также будут производиться по ночам)
улица Пунане - от ул. Паэ до Смуулитеэ, работы продолжатся во вторник (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)
Линну теэ - от бульвара Сыпрузе до Мустамяэ-теэ
Вторник, 1 октября
Таммсааре теэ - от ул. Ретке до Рахумяэ-теэ, работы продолжатся в среду (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)
Круговой перекресток улиц Пунане и Паэ, работы продлятся до четверга (работы будут производиться по ночам)
Пешеходная дорожка улицы Теллискиви
Пешеходная дорожка на Адамсони, 20
Среда, 2 октября
Таммсааре теэ - от ул. Кийли до ул. Лаки работы продолжатся в четверг (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)
Петербургское шоссе - от ул. Смуули до Мустакиви-теэ, работы продлятся до пятницы
Петербургское шоссе - остановка общественного транспорта Куули
Петербургское шоссе - остановка общественного транспорта Смуули
Пешеходная дорожка на улице Сюда
Пешеходная дорожка на ул. Саку, 8
Четверг, 3 октября
Таммсааре теэ - до и после Мустамяэ-теэ (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)
По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере, ремонтные работы помогают улучшить состояние дорог и продлить их срок службы, делая ежедневное передвижение более комфортным для всех участников движения.
«Мы ремонтируем дороги, чтобы всем было удобнее передвигаться. Особое внимание хочу обратить на работы по реконструкции виадука Кадака в Тяхеторни, из-за которых движение там закрыто до конца года. Прошу всех, по возможности, пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на машине не только в центр города, но и до Nõmme keskus, а также к железнодорожному переезду Хийю», - сказал Пере.