Таммсааре-теэ, улицы Пунане, Теллискиви и другие: где будут ремонтировать дороги на следующей неделе

Для обеспечения плавного движения и предотвращения больших пробок ремонтные работы в час пик проводятся только в крайнем случае, если их невозможно избежать из-за критичности сроков, отмечают в таллиннской администрации. Ремонтные работы на следующих участках дорог:

Понедельник, 30 сентября

Таммсааре-теэ - от Нымме теэ до бульвара Сыпрузе, работы продолжатся во вторник (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)

Таммсааре-теэ - от ул. Тонди до Нымме-теэ, работы продолжатся во вторник (работы будут производиться по ночам)

улица Пунане - от Смуули-теэ до ул. Паэ, работы продолжатся во вторник (работы также будут производиться по ночам)

улица Пунане - от ул. Паэ до Смуулитеэ, работы продолжатся во вторник (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)

Линну теэ - от бульвара Сыпрузе до Мустамяэ-теэ

Вторник, 1 октября

Таммсааре теэ - от ул. Ретке до Рахумяэ-теэ, работы продолжатся в среду (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)

Круговой перекресток улиц Пунане и Паэ, работы продлятся до четверга (работы будут производиться по ночам)

Пешеходная дорожка улицы Теллискиви

Пешеходная дорожка на Адамсони, 20

Среда, 2 октября

Таммсааре теэ - от ул. Кийли до ул. Лаки работы продолжатся в четверг (для обеспечения плавного движения работы будут производиться по ночам)

Петербургское шоссе - от ул. Смуули до Мустакиви-теэ, работы продлятся до пятницы