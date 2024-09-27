В пятницу днем автомобиль врезался в столб у Таллиннского автовокзала. Движение в этом районе сильно затруднено как для транспортных средств, так и для пешеходов, поскольку попавший в аварию автомобиль находится посередине пешеходного перехода.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ ДТП у Таллиннского автовокзала: автомобиль врезался в столб, движение нарушено (1)
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, в 14:26 в полицию поступило сообщение о том, что на автовокзале Таллинна столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Auris. В автомобиле Toyota также находился пассажир.
Медики осмотрели всех участников аварии, одного из них отвезли в больницу. Оба водителя были трезвы.