В группе «Ищу совета (Эстония)» активное обсуждение вызвал пост с вопросом, может ли учитель дать школьникам домашнее задание в выходной день?
Для подписчиков
Родители беспокоятся: может ли учитель дать домашнее задание в выходной день?
Автор поста уточнила, что домашнее задание было загружено в eKool в воскресенье, а ребенок в этот день был на спортивном мероприятии, поэтому и не сделал домашку.
В комментариях другие родители также поделились своим опытом. Оказалось, что с подобным сталкивалась не только автор публикации.