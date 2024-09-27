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Родители беспокоятся: может ли учитель дать домашнее задание в выходной день?

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Если учитель задает домашнее задание на уроке, ученик должен его записать и выполнить.
Если учитель задает домашнее задание на уроке, ученик должен его записать и выполнить. Фото: Arvo Meeks

В группе «Ищу совета (Эстония)» активное обсуждение вызвал пост с вопросом, может ли учитель дать школьникам домашнее задание в выходной день?

Автор поста уточнила, что домашнее задание было загружено в eKool в воскресенье, а ребенок в этот день был на спортивном мероприятии, поэтому и не сделал домашку.

В комментариях другие родители также поделились своим опытом. Оказалось, что с подобным сталкивалась не только автор публикации.

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