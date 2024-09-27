Департамент транспорта возвращает в экзамен по теории вождения старые вопросы

В начале этой недели выяснилось, что новый экзамен по правилам дорожного движения, который ввел Департамент транспорта, смогли сдать лишь 10% экзаменуемых. 23 сентября Rus.Postimees написала в своей статье, что основной проблемой новых вопросов является их слабое соответствие реальным дорожным ситуациям.

26 и 27 сентября ведомство приостанавливало сдачу теории, чтобы пересмотреть новые экзаменационные вопросы. «На сегодняшний день мы пересмотрели около 400 вопросов и поняли, что около 5% из них могут быть двусмысленно или сложно сформулированы, - отмечал два дня назад директор службы дорожного движения Департамента транспорта Йоэль Йессе. - Полученная обратная связь для нас важна, и мы принимаем ее во внимание, поэтому проводим еще одну тщательную проверку».

«Мы проанализировали, пересмотрели и проверили вопросы, которые на теоретическом экзамене вызвали наибольшие затруднения, и поняли, что все еще могут оставаться вопросы, которые могут быть слишком сложными для соискателей водительских прав», - сообщил уже сегодня генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук.

Все, кто сдавал теоретический экзамен по новым вопросам и не справился с ним, смогут пересдать экзамен бесплатно, без государственной пошлины. «Мы отправим каждому затронутому клиенту персональное уведомление», - пообещали в Департаменте транспорта.

Тем не менее, в качестве следующего шага Департамент транспорта проведет ещё одну тщательную проверку вопросов, затем привлечет внешних экспертов для валидации результатов, а также протестирует вопросы на тестовых группах. Цель - все-таки внедрить новые вопросы к концу года после всех вышеуказанных мероприятий. «Новые вопросы будут добавляться на теоретический экзамен постепенно, и, конечно, мы заранее уведомим общественность о введении новых вопросов», - сообщили в транспортном департаменте.

В последний раз вопросы теоретического экзамена менялись в 2019 году, и на сегодняшний день они используются уже пять лет. «За это время изменились условия дорожного движения и правила, что вызвало необходимость составления новых вопросов. Кроме того, мы стремились получить больше вопросов, ориентированных на конкретные категории», - пояснил Саук.

По итогам тендера, проведенного в 2023 году, ведомство получило 1200 вопросов для теоретического экзамена с вариантами ответов, подготовленных экспертами (PhD Юри Эсс, OÜ Teooria, Виталий Нестер). На этапе предварительной проверки сразу было исключено около сотни вопросов, а на сегодняшний день исключено еще около 20 вопросов.