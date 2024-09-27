На ежегодном собрании совета Европейской и Средиземноморской организации по защите растений (EPPO) генеральным директором организации была избрана советник Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии Ольга Лаврентьева. Новый директор приступит к своим обязанностям в январе 2025 года.
Европейскую и Средиземноморскую организацию по защите растений возглавит представитель Эстонии
Выдвижение кандидатуры на должность генерального директора организации по защите растений было самостоятельным, однако Эстонское государство официально поддержало это через дипломатические каналы.
«Мы отправили письма представителям различных стран и высокопоставленным чиновникам, чтобы выразить нашу поддержку кандидатуре эстонки и подтвердить её квалификацию и соответствие для работы на этой должности. Надеемся, что наш вклад дал дополнительный импульс огромной работе Ольги. То, что нынешний сотрудник Департамента сельского хозяйства и продовольствия и бывший работник министерства возглавит направление фитосанитарной безопасности в Европе и за её пределами, - это большое достижение», - заявила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.
«Ольга занималась вопросами фитосанитарной безопасности и способствовала развитию экспорта эстонской продукции. У нее обширная сеть контактов и опыт международного сотрудничества, что создает отличные предпосылки для развития этой области на международном уровне и укрепления регионального взаимодействия. Желаем Ольге всего наилучшего на новой должности», - сказала заместитель генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Катрин Рейли.
Министерство иностранных дел Эстонии также оказало поддержку эстонской кандидатуре. «Мы рады, что смогли внести свой вклад в представление сильного эстонского кандидата, используя сеть наших посольств. Безусловно, это признание не только конкретного кандидата, но и всего нашего государственного сектора и профессионалов, которые укрепляют репутацию и влияние Эстонии в мире», - заявила дипломат с особыми полномочиями Министерства иностранных дел по вопросам международных экономических организаций и переговоров Яна Ванавески.
Европейская и Средиземноморская организация по защите растений (EPPO) - это региональная межправительственная организация, созданная 18 апреля 1951 года. Цель организации - развивать международное сотрудничество в борьбе с вредителями растений и растительной продукции и предотвращать их трансграничное распространение с помощью унифицированных международных фитосанитарных и защитных мер, а также международных стандартов.
Организация поддерживает правительства стран-членов в их стремлении обеспечить высокий уровень фитосанитарной безопасности, сохраняя при этом здоровье людей, животных и окружающей среды, а также представляет интересы региона в международных организациях и сотрудничестве с другими региональными организациями по защите растений. Эстония стала членом организации в 1993 году, и ее интересы представляет Департамент сельского хозяйства и продовольствия.