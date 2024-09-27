Юрген Лиги: предложения оппозиции по бюджету я бы назвал мошенничеством

Бюджетные переговоры коалиции оказались на удивление конструктивными, а некоторым ведомствам даже удалось избежать сокращений и вместо этого получить дополнительные деньги, отметил министр финансов в эфире Kuku Raadio.

По мнению Юргена Лиги, переданный на одобрение Рийгикогу бюджет был «лучшим из того, что можно было сделать в сегодняшних обстоятельствах, поскольку сформировать иную коалицию было невозможно».

При этом свобода действий министерства финансов в ходе верстки бюджета была ограничена коалиционными соглашениями, подчеркнул он.

«Я пытался несколько скорректировать эти соглашения, однако политические взгляды порой бывают очень противоречивыми», - добавил Лиги.

Несмотря на порой противоречивые заявления, которые звучали из уст представителей правящих партий, в целом коалиции удалось договориться между собой «на удивление конструктивно», отметил министр финансов.

В то же время Лиги заявил, что предложения оппозиционных партий по части госбюджета его шокируют.

По его словам, оппозиция откровенно пренебрегает базовыми истинами финансовой науки, вот почему ее предложения, как считает министр финансов, «можно назвать мошенничеством».

В целом сокращать бюджет было крайне непросто, и повышение налогов далось особенно тяжело, рассказал Юрген Лиги.ы

Говоря о средствах, которые идут на национальную оборону, Лиги указал, что «нет необходимости завышать этот процент», напомнив о коллективной обороне стран НАТО.