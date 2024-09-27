По словам министра финансов Юргена Лиги, предложения оппозиции по госбюджету выглядят форменным мошенничеством. Министр уверен, что переданный на одобрение Рийгикогу бюджет был «лучшим из того, что можно было сделать в сегодняшних обстоятельствах».
Юрген Лиги: предложения оппозиции по бюджету я бы назвал мошенничеством
Бюджетные переговоры коалиции оказались на удивление конструктивными, а некоторым ведомствам даже удалось избежать сокращений и вместо этого получить дополнительные деньги, отметил министр финансов в эфире Kuku Raadio.
По мнению Юргена Лиги, переданный на одобрение Рийгикогу бюджет был «лучшим из того, что можно было сделать в сегодняшних обстоятельствах, поскольку сформировать иную коалицию было невозможно».
При этом свобода действий министерства финансов в ходе верстки бюджета была ограничена коалиционными соглашениями, подчеркнул он.
«Я пытался несколько скорректировать эти соглашения, однако политические взгляды порой бывают очень противоречивыми», - добавил Лиги.
Несмотря на порой противоречивые заявления, которые звучали из уст представителей правящих партий, в целом коалиции удалось договориться между собой «на удивление конструктивно», отметил министр финансов.
В то же время Лиги заявил, что предложения оппозиционных партий по части госбюджета его шокируют.
По его словам, оппозиция откровенно пренебрегает базовыми истинами финансовой науки, вот почему ее предложения, как считает министр финансов, «можно назвать мошенничеством».
В целом сокращать бюджет было крайне непросто, и повышение налогов далось особенно тяжело, рассказал Юрген Лиги.ы
Говоря о средствах, которые идут на национальную оборону, Лиги указал, что «нет необходимости завышать этот процент», напомнив о коллективной обороне стран НАТО.
«Нет смысла изображать, будто мы ведем поединок с Россией один на один – так мы войну не выиграем», - добавил министр, заметив попутно, что не видит никакой пользы в том, чтобы пугать общество понапрасну.
По мнению Лиги, также не имеет смысла изо дня в день твердить, что, дескать мы «находимся в опасной зоне», поскольку подобные заявления отпугивают иностранных инвесторов.
Юрген Лиги напомнил, что финансы Эстонии вышли из-под контроля с 2016 года, когда правительства Ратаса и Каллас представили бюджеты со структурным дефицитом.
«Это было оправдано такими кризисами, как ковид и война в Украине, лишь отчасти», - считает министр финансов.
Что касается бюджетных сокращений для конкретных ведомств, то, по словам Лиги, ему удалось добиться исключений для налоговой инспекции, которая получила небольшие дополнительные средства, чтобы улучшить качество налоговых проверок.
Подробнее об интервью Юргена Лиги Kuku Raadio читайте на страницах Postimees.