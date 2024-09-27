Украина признала пропавшими без вести 55 тысяч человек

В реестре пропавших без вести украинцев вследствие агрессивной войны России на данный момент числится 55 000 человек, большинство из которых - военнослужащие.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко заявил 26 сентября изданию«Укринформ».

«Эта цифра достаточно динамична: когда место пребывания пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, - в плену», - сказал Тимченко, уточнив, что периодически устанавливают погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести.

Единый реестр, куда стали вносить данные о пропавших без вести граждан, в Украине запустили в мае 2023 года.

Тогда в МВД страны заявили о 23 тысячах пропавших без вести.

В июле 2024 года министерство обновило данные, сообщив, что в реестр занесены 42 тысячи украинцев.