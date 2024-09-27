С первого января 2024 года поставщики услуг в сфере виртуальных валют должны предоставлять в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег отчеты о своей деятельности и объемах транзакций.
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На крипторынке Эстонии преобладают сделки с низконалоговыми зонами
Общая стоимость транзакций, осуществленных через кошельки виртуальных валют превысила пять миллиардов евро в первом полугодии нынешнего года.
Если в июне 2021 года в Эстонии была зарегистрирована 641 компания, имеющая лицензию поставщика услуг виртуальной валюты, то сегодня их число сократилось до 45.