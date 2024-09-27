Пт, 27.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

На крипторынке Эстонии преобладают сделки с низконалоговыми зонами

Copy
Сатирическая иллюстрация: отмывание денег через криптовалюты.
Сатирическая иллюстрация: отмывание денег через криптовалюты. Фото: ChatGPT 4o DALL-E

С первого января 2024 года поставщики услуг в сфере виртуальных валют должны предоставлять в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег отчеты о своей деятельности и объемах транзакций.

Общая стоимость транзакций, осуществленных через кошельки виртуальных валют превысила пять миллиардов евро в первом полугодии нынешнего года.

Если в июне 2021 года в Эстонии была зарегистрирована 641 компания, имеющая лицензию поставщика услуг виртуальной валюты, то сегодня их число сократилось до 45.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх