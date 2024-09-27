На фотографии, сделанные несколько лет назад, эти мальчики сияют искренними детскими глазами и сердечной улыбкой. Понемногу они превратились практически в гангстеров. Но при этом они все еще дети.
Перевод: Александр Шкут
В конце августа несовершеннолетние парни из Пярнумаа шокировали эстонскую общественность. Пока окрестные жители пригорода Таммисте еще мирно спали в своих домах на тихой тупиковой улице, подростки жестоко избили до смерти 59-летнего мужчину – в его собственном доме. Мало того: они снимали на видео омерзительную кровавую бойню.