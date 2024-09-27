Зеленский и Путин хотят конца войны, заявил Трамп на встрече с президентом Украины

Трамп снова пообещал быстро закончить конфликт в случае своей победы на президентских выборах, но не уточнил, как именно он намерен этого добиться.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».

«Я считаю, что если я выиграю, мы получим очень справедливый конец. Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить. И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация. Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», — сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.

До встречи сообщил журналистам, что намерен рассказать Трампу о своем «Плане победы» в войне, который он накануне представил Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов, вице-президенту Камале Харрис.

Хотя Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, он не объясняет, как именно намерен этого добиться. Некоторые политики и эксперты опасаются, что он попытается склонить Украину к территориальным уступкам Москве или замораживанию конфликта. В Киеве не раз называли оба варианта неприемлемыми.

В пятницу журналисты спросили Трампа, должна ли Украина согласиться на передачу некоторых своих территорий России для окончания войны, Трамп ответил: «Посмотрим, как будут развиваться события».