Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что прекращения войны хотят как лидер Украины, так и Владимир Путин.
Зеленский и Путин хотят конца войны, заявил Трамп на встрече с президентом Украины
Трамп снова пообещал быстро закончить конфликт в случае своей победы на президентских выборах, но не уточнил, как именно он намерен этого добиться.
Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Нью-Йорке, в принадлежащем экс-президенту США комплексе «Трамп-тауэр».
«Я считаю, что если я выиграю, мы получим очень справедливый конец. Действительно очень быструю сделку. Это надо прекратить. И президент [Зеленский] хочет, чтобы это прекратилось. И я уверен в том, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось. И это хорошая комбинация. Так что мы хотим получить справедливую сделку для всех», — сказал Трамп, стоя рядом с президентом Украины после переговоров.
До встречи сообщил журналистам, что намерен рассказать Трампу о своем «Плане победы» в войне, который он накануне представил Джо Байдену и кандидату в президенты от демократов, вице-президенту Камале Харрис.
Хотя Трамп обещает закончить войну в Украине в течение суток, он не объясняет, как именно намерен этого добиться. Некоторые политики и эксперты опасаются, что он попытается склонить Украину к территориальным уступкам Москве или замораживанию конфликта. В Киеве не раз называли оба варианта неприемлемыми.
В пятницу журналисты спросили Трампа, должна ли Украина согласиться на передачу некоторых своих территорий России для окончания войны, Трамп ответил: «Посмотрим, как будут развиваться события».
Трамп начал встречу заявлением о том, что он поддерживает хорошие связи как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. «У нас есть очень хорошие отношения [с Зеленским], и, как вы знаете, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, то разрешим все очень быстро», — заявил Трамп.
На это президент Зеленский с улыбкой ответил: «Надеюсь, у нас с вами отношения лучше». «Для танго нужны двое», — отшутился Трамп.
Как передает корреспондент Би-би-си в США, Трамп и Зеленский пытались создать впечатление, что у них хорошие отношения. Но выражения их лиц говорили, что на самом деле встреча была напряженной.
Зеленский рассказывал о желании обсудить свой «План победы», но Трамп расставил акценты иначе, продолжает наш корреспондент. Тот постоянно говорил, что Украина проходит через ад и конфликт необходимо закончить. Об украинской победе он при этом не упоминал.
Трамп сохраняет значительные шансы на победу на президентских выборах 5 ноября.
Вице-президент Камала Харрис, согласно опросам, опережает его на два-три процентных пункта, что остается в пределах статистической погрешности. В колеблющихся штатах, от которых зависит, кто из кандидатов соберет необходимые для победы 270 выборщиков, разрыв между ними часто еще меньше.
Поэтому Зеленский, находящийся с визитом в США с конца прошлой недели, был крайне заинтересован во встрече с обоими претендентами на президентство.
Харрис, стоя рядом с Зеленским в четверг, не назвала Трампа по имени, но сделала явный выпад в его адрес: «Некоторые в моей стране [...] готовы заставить Украину отдать большую часть своей суверенной территории». Эти предложения совпадают с позицией Владимира Путина и ведут не к миру, а к капитуляции, подчеркнула она.
Непростая история взаимоотношений
Многое свидетельствует о том, что президенту Украины будет непросто выстроить диалог с возможным будущим президентом США.
Два дня назад Дональд Трамп обрушился на Владимира Зеленского с нападками, саркастически назвав его лучшим в мире коммерсантом, который регулярно приезжает в США за деньгами и получает их.
На следующий день Трамп также заявил, что Украины больше не существует, поскольку она якобы в значительной степени разрушена, а Зеленский не желает договариваться и только тянет из американского бюджета миллионы.
На дебатах с Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа на вопрос, желает ли он победы Украины.
Трампа также, вероятно, задели слова Зеленского в интервью, опубликованном журналом New Yorker на этой неделе, о том, что лидер республиканцев «на самом деле не знает, как остановить войну».
В четверг, когда его попросили прокомментировать это высказывание, Трамп ответил: «Я и правда думаю, что не согласен с ним. Он меня не знает».
Трамп и Зеленский разговаривали по телефону в июле этого года, но личная история взаимоотношений у них давняя и непростая. Она включает телефонный разговор летом 2019 года, который привел к первому импичменту Трампа.
Трамп, тогда еще президент, попросил только что пришедшего к власти Зеленского об «одолжении», как он выразился: объявить о расследовании против его наиболее вероятного противника на выборах 2020 года Джо Байдена. Он давал понять, что иначе Украина не получит обещанную военную помощь, и расследование конгрессменов показало, что ее действительно задержали.
Демократическое большинство в Палате представителей проголосовало за импичмент, но Сенат, где большинство имели республиканцы, в начале 2020 года отказался отстранять Трампа от власти. На выборах в конце того года Байден победил (хотя Трамп это до сих пор отрицает).
Новый премьер Британии встретился с Трампом
Накануне вечером Трамп впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На двухчасовом ужине в Нью-Йорке также присутствовал британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.
Правительство Стармера твердо поддерживает Украину и занимает более решительную, чем США, позицию по таким вопросам, как допустимость ударов дальнобойным западным оружием по российской территории.
Отвечая на вопрос журналистов, не поставит ли это Британию в более уязвимое положение в случае победы Трампа, Стармер ответил так: «У нас очевидно особые отношения с США с давних времен, они были выкованы в самых трудных обстоятельствах. Это всегда стоит выше, чем персоналии тех, кто занимает ту или иную должность, будь то в США или в Великобритании».
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