Пт, 27.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Скандал Болельщики «Барселоны» наказаны за нацистский баннер

Copy
Скандальный баннер болельщиков.
Скандальный баннер болельщиков. Фото: @DirectDortmund / X

На прошлой неделе футбольный клуб «Монако» принимал «Барселону» в матче Лиги чемпионов, который хозяева поля выиграли со счетом 2:1. Болельщики гостей подверглись резкой критике за то, что принесли на трибуну баннер весьма сомнительного содержания.

Фанаты «Барселоны», пришедшие посмотреть игру с «Монако», принесли с собой плакат с надписью Flick heil.

Знаете ли вы лозунг Sieg Heil - «Зиг хайль», распространенное приветствие в нацистской Германии?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх