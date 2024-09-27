На прошлой неделе футбольный клуб «Монако» принимал «Барселону» в матче Лиги чемпионов, который хозяева поля выиграли со счетом 2:1. Болельщики гостей подверглись резкой критике за то, что принесли на трибуну баннер весьма сомнительного содержания.
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Скандал ⟩ Болельщики «Барселоны» наказаны за нацистский баннер
Фанаты «Барселоны», пришедшие посмотреть игру с «Монако», принесли с собой плакат с надписью Flick heil.
Знаете ли вы лозунг Sieg Heil - «Зиг хайль», распространенное приветствие в нацистской Германии?