Скандал Болельщики «Барселоны» наказаны за нацистский баннер

На прошлой неделе футбольный клуб «Монако» принимал «Барселону» в матче Лиги чемпионов, который хозяева поля выиграли со счетом 2:1. Болельщики гостей подверглись резкой критике за то, что принесли на трибуну баннер весьма сомнительного содержания.