Климатические активисты снова облили супом картины Ван Гога в Лондоне

Трое активистов Just Stop Oil плеснули супом в две картины из серии «Подсолнухи» (1888 и 1889 годов) на выставке «Поэты и влюбленные» в Национальной галерее в центре Лондона.

В галерее сообщили, что эксперты уже исследовали картины и заключили, что повреждений они не получили.

Ранее в пятницу две активистки Just Stop Oil — 23-летняя Фиби Пламмер и 22-летняя Анна Холланд — были приговорены к двум годам и 20 месяцам тюремного заключения за то, что в октябре 2022 года вылили суп на «Подсолнухи», написанные в 1888 году.

В видеоролике, опубликованном Just Stop Oil в соцсети X (бывший твиттер), активисты говорят разгневанной толпе: «Есть люди, которые сидят в тюрьме за то, что требовали прекратить добычу нефти и газа, и это теперь является государственной политикой. Будущие поколения будут считать, что эти узники совести находились на правильной стороне истории».

На видео слышно, как посетители выставки кричали активистам «Нет!» и «Не делайте этого!».

сторонники активистов у суда Фото: Getty Images

Как сообщил пресс-секретарь Национальной галереи, трое активистов вошли в зал с «Подсолнухами» около 14:30 (16:30 мск).

Сейчас они задержаны по подозрению в нанесении ущерба, сообщили в Лондонской полиции.

Это уже третий случай за последние годы, когда целью акции протеста Just Stop Oil выбирают произведение искусства из Национальной галереи Лондона.

В июле 2022 года двое активистов приклеили себя к картине Джона Констебля «Телега для сена» (1821).