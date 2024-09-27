Финляндия создает командный центр НАТО вблизи границы с Россией

Финляндия объявила о создании командной базы НАТО в Миккели, которая будет расположена менее чем в 200 километрах от российской границы.

Об этом в пятницу, 27 сентября, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Тем самым Финляндия посылает России «сигнал о том, что мы являемся полноправным членом НАТО и что НАТО также очень важна для финской обороны», сказал Хяккянен, уточнив, что командование финской армии уже базируется в Миккели.

Спустя почти полтора года после вступления страны в НАТО в Миккели будет создан новый в Северной Европе, где будут размещены несколько десятков сотрудников из разных стран.

«Объединив места дислокации, мы добьемся наилучшего синергетического эффекта между национальным управлением обороной и управлением обороной НАТО», - добавил глава финского Минобороны.

Новый штаб будет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке, передает YLE.

В июне министры обороны стран НАТО также приняли решение о размещении в Финляндии ротационных передовых сухопутных сил (FLF), которые служат для обеспечения безопасности восточных стран альянса.

Хяккянен уточнил, что о более точных сроках будет объявлено позднее.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года

4 апреля 2023 года Финляндия на фоне российского вторжения в Украину стала 31-й страной - членом НАТО, тем самым завершив 75-летний период своего нейтралитета.

После ее вступления в Североатлантический альянс общая граница НАТО с Россией увеличилась вдвое и достигла 2600 километров.

Спустя почти год, 7 марта 2024 года, новым участником альянса стала еще одна скандинавская страна - Швеция.

В конце августа сообщалось, что Финляндия может разместить на своей территории бронетанковую бригаду НАТО для сдерживания внешних угроз.

Как писало издание Iltalehti, в Миккели будет дислоцирована бригада численностью 4-5 тысяч солдат и офицеров.

Кроме того, стало известно о создании скандинавскими странами военно-транспортного коридора через север полуострова от норвежских портов до Финляндии.