В новом выпуске Kuuuurija речь пойдет о тартуском любовном аферисте: когда он исчезал из жизни женщин, они оставались не только с разбитым сердцем, но и большими долгами.
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«Он разрушил жизнь молодой девушки»: тартуский любовный аферист набрал от имени жертв быстрые кредиты на десятки тысяч евро
33-летнего мужчину, о котором пойдет речь, зовут Стен Кяхр. По словам жертв, он родом из Вильянди, но последние несколько лет обитает в Тарту.
Керту познакомилась с ним в приложении для знакомств Tinder.