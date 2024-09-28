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«Он разрушил жизнь молодой девушки»: тартуский любовный аферист набрал от имени жертв быстрые кредиты на десятки тысяч евро

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Фото: «Kuuuurija»

В новом выпуске Kuuuurija речь пойдет о тартуском любовном аферисте: когда он исчезал из жизни женщин, они оставались не только с разбитым сердцем, но и большими долгами.

33-летнего мужчину, о котором пойдет речь, зовут Стен Кяхр. По словам жертв, он родом из Вильянди, но последние несколько лет обитает в Тарту.

Керту познакомилась с ним в приложении для знакомств Tinder.

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