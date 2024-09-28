В пятницу вечером израильская армия нанесла ракетный удар по центральному штабу группировки «Хезболла» в густонаселенном районе Дахия на юге Бейрута. Сообщается, что его целью мог быть глава «Хезболлы» Хасан Насралла, однако пока нет достоверных сведений о том, мог ли он пострадать.
Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне
Незадолго до ударов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что его страна побеждает в войне с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской «Хезболлой».
Согласно заявлению израильской армии, «высокоточный удар» был направлен против центрального штаба группировки.
На опубликованных в сети фото- и видеокадрах видны клубы дыма, сообщалось о десятках погибших и масштабных разрушениях. Пока подтверждена гибель шести человек; еще 91 получили ранения.
По сведениям израильских СМИ, целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. Однако источники различных западных СМИ (в том числе агентств AFP и Reuters) в группировке утверждают, что после ударов Насралла жив и находится в безопасности.
Официального подтверждения данных о том, что удар был направлен против лидера «Хезболлы», нет — как и формальных заявлений по этому поводу самой ливанской группировки.
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источник, близкий к «Хезболле», что Насралла после начала израильских ударов перестал выходить на связь. При этом, по данным источника, лидер движения находится в безопасности.
Пресс-служба израильской армии тем временем сообщила, что в результате ударов были убиты командир ракетного подразделения движения «Хезболла» Мухаммед Али Исмаил и его заместитель Хусейн Ахмад Исмаил. С ними, по сведениям ЦАХАЛ, погибли и другие командиры ракетного подразделения.
Посол Израиля в ООН Данни Данон сообщил, что удар был нанесен по месту, где «проходило совещание плохих людей». «Плохих людей, которые собрались, чтобы задумать очередную атаку против Израиля. Поэтому мы сделали так, чтобы они больше не смогли этого сделать», — сказал Данон.
Он отказался комментировать информацию о том, что на совещании присутствовал Насралла и что он именно был целью удара, однако назвал лидера группировки «террористом, у которого руки в крови».
Сообщается, что после мощных взрывов были полностью разрушены по меньшей мере два здания. Израильские военные также предупредили, что нанесут удары по еще трем сооружениям на юге Бейрута, где, по их данным, «Хезболла» хранит ракеты.
Как сообщает CNN, «Хезболла» назвала ложными заявления Израиля о том, что в гражданских зданиях Бейрута, ставших целью авиаударов, хранилось оружие.
Израильские удары продолжились и в ночь на субботу.
По данным с места происшествия, один из ударов был нанесен всего в 700-800 метрах от школы, где укрываются люди, бежавшие с юга Ливана от израильских обстрелов.
В специально выпущенном по этому поводу видеообращении пресс-секретарь Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари возложил ответственность за жертвы среди гражданского населения на руководство «Хезболлы».
По его словам, лидеры группировки «намеренно устроили штаб под жилыми домами […] как часть стратегии „Хезболлы“ по использованию ливанского населения в качестве живого щита».
Свое возмущение по поводу обстрела высказали власти Ирана, который официально покровительствует ливанской группировке. Посол Тегерана в Бейруте назвал пятничные удары израильской армии «опасной эскалацией».
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вскоре после выступления в ООН объявил, что прерывает поездку по США и возвращается в Израиль.
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Анализ: угроза распространения войны на весь Ближний Восток
Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:
Впереди — несколько важных решений.
Одно должна принять «Хезболла» и лично лидер группировки Хасан Насралла, который был, по всей видимости, главной мишенью израильского обстрела и который уже потерял почти всех своих лучших людей.
Ему придется решать, что делать с остающимся на сегодняшний день у группировки арсеналом. Выпусить его по Израилю, как опасаются многие израильтяне?
Израильтянам тоже придется решать, что делать дальше. Возможность наземной операции против Ливана уже упоминалась, и хотя власти пока не мобилизовали все резервы, которые могут им понадобиться для ее проведения, этот вариант как минимум рассматривается всерьез.
Так что наверняка союзники Израиля из числа западных дипломатов, которые надеялись успокоить ситуацию, теперь будут следить за новостями с чувством бессилия и досады.
А опасения по поводу перспектив распространения войны на всю территорию Ближнего Востока будут звучать в министерствах иностранных дел по всему миру.
Израиль полагает, что преимущество на его стороне, и преимуществом этим он намерен воспользоваться.
В пятницу вечером израильские военные подтвердили, что ракетные удары были нанесены не только по Бейруту, но и по ракетным установкам и складам оружия «в глубине Ливана и на юге Ливана».
По данным ливанских властей, с понедельника израильские удары унесли уже в общей сложности почти 800 жизней.
В среду 11 стран и Евросоюз в совместном заявлении призвали Израиль и «Хезболлу» объявить трехнедельное перемирие и за это время попытаться урегулировать конфликт мирными средствами.
Однако власти Израиля отвергли это предложение, его чиновники говорят о возможности наземного вторжения на территорию Ливана, призванного обеспечить безопасность северных израильских территорий.
Речь Нетаньяху в ООН
Удары по Бейруту начались вскоре после продолжительного и весьма эмоционального выступления израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН.
Нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года Нетаньяху сравнил с Холокостом и в очередной раз пообещал вернуть домой всех остающихся в Газе израильских заложников.
Говоря о действиях израильских военных в секторе Газа, на Западном берегу, а также обстрелах приграничных районов соседних государств, Нетаньяху заявил, что Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС и «Хезболлой» до полной победы над обеими группировками.
Жители северных районов Израиля должны иметь возможность спокойно вернуться в свои дома, подчеркнул премьер, добавив, что победа уже близка.
«Израиль победит в этой войне, потому что у нас нет другого выбора», — сказал Нетаньяху в ООН.
Часть своего выступления израильский премьер посвятил критике самой Организации Объединенных Наций, назвав ее «домом тьмы», «болотом антисемитской желчи» и потребовав относиться к Израилю так же, как к другим странам.
Несколько присутствовавших на Генеральной Ассамблее мировых лидеров и представители ряда государств отказались слушать Нетаньяху. Они покинули зал заседаний в знак протеста, как только израильский премьер взошел на трибуну.