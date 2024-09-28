Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. До этого Нетаньяху заявил в ООН, что побеждает в войне

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Анализ: угроза распространения войны на весь Ближний Восток

Джереми Боуэн, международный обозреватель Би-би-си:

Впереди — несколько важных решений.

Одно должна принять «Хезболла» и лично лидер группировки Хасан Насралла, который был, по всей видимости, главной мишенью израильского обстрела и который уже потерял почти всех своих лучших людей.

Ему придется решать, что делать с остающимся на сегодняшний день у группировки арсеналом. Выпусить его по Израилю, как опасаются многие израильтяне?

Израильтянам тоже придется решать, что делать дальше. Возможность наземной операции против Ливана уже упоминалась, и хотя власти пока не мобилизовали все резервы, которые могут им понадобиться для ее проведения, этот вариант как минимум рассматривается всерьез.

Так что наверняка союзники Израиля из числа западных дипломатов, которые надеялись успокоить ситуацию, теперь будут следить за новостями с чувством бессилия и досады.

А опасения по поводу перспектив распространения войны на всю территорию Ближнего Востока будут звучать в министерствах иностранных дел по всему миру.

Израиль полагает, что преимущество на его стороне, и преимуществом этим он намерен воспользоваться.

Фото: BBC

В пятницу вечером израильские военные подтвердили, что ракетные удары были нанесены не только по Бейруту, но и по ракетным установкам и складам оружия «в глубине Ливана и на юге Ливана».