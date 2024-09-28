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Цены на электроэнергию поползли вверх? Что происходит на энергетическом рынке стран Балтии

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Счетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии Фото: Ieva Čīka/LETA

Средняя цена электроэнергии в странах Балтии в августе этого года по сравнению с июлем выросла на девять процентов - до 106,95 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает Rus.TVNET со ссылкой на новейший обзор рынка электроэнергии АО Latvenergo от специалист по финансовым продуктам предприятия Инга Мартинсоне.

В прошлом месяце самая низкая почасовая цена электроэнергии в Балтии составляла -19,96 евро за МВтч, а самая высокая составила 407,42 евро за МВтч.

При этом месячная цена системы Nord Pool сократилась на 37 процентов по сравнению с июлем и составила 15,35 евро за МВтч.

Мартинсоне пояснила, что в июле снижение цены в системе Nord Pool было вызвано главным образом ростом на 39 процентов выработки ветряных станций в Северных странах.

Кроме того, продолжила расти доступная производственная мощность атомных электростанций: поднявшись на четыре процентных пункта, она достигла уровня 83 процентов. В странах Балтии влияние на повышение оптовых цен на электроэнергию оказало сокращение выработки возобновляемых источников энергии: по сравнению с предыдущим месяцем выработка ветряных станций сократилась на пять процентов, выработка солнечных станций - на семь процентов, а гидроэлектростанций - на восемь процентов.

Ухудшилось и соотношение объема выработки электроэнергии к объему ее потребления: в то время как потребление в Балтии было без существенных изменений, выработка сократилась на три процента, и, таким образом, произведенное количество электроэнергии покрыло 60 процентов спроса, что на два процента меньше, чем в июле.

В августе общее потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне июля и составило 1990 гигаватт-часов (ГВтч), однако оно было на три процента меньше, чем за этот же период прошлого года.

В Латвии спрос на электроэнергию по сравнению с июлем тоже был без существенных изменений, составив 483 ГВтч, что на шесть процентов меньше, чем в августе прошлого года. Количество потребляемой в Эстонии электроэнергии выросло на три процента по сравнению с июлем, но сократилось на семь процентов по сравнению с августом 2023 года. В Литве потребление электроэнергии составило 959 ГВтч, что меньше на два процента по сравнению с предыдущим месяцем, но на два процента больше по сравнению с августом прошлого года.

Количество электроэнергии, произведенной в странах Балтии, в прошлом месяце составило 1194 ГВтч, что на три процента меньше, чем в июле, но на 20 процентов больше, чем в этом же месяце в 2023 году. В Латвии производство электроэнергии выросло на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и составило 254 ГВтч. В Эстонии производство электроэнергии составило 324 ГВтч, что меньше на 11 процентов. А в Литве было произведено 616 ГВтч электроэнергии - на два процента меньше, чем в июле.

Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в августе составило 60 процентов. В Латвии эта доля составила 53 процента, в Эстонии - 59 процентов, в Литве - 64 процента.

По словам Мартинсоне, в августе средний приток воды в Даугаву продолжил снижаться, составив 186 кубометров в секунду. Этот показатель был на 18 процентов ниже, чем в предыдущем месяце, однако на 23 процента выше, чем в этот же период прошлого года. В августе приток воды приблизился к среднему уровню.

В прошлом месяце выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Latvenergo продолжила проявлять тенденцию к снижению: она была на восемь процентов ниже по сравнению с июлем и составила 94 ГВтч. А производство на термоэлектростанциях Latvenergo поднялось на 30 процентов - до 102 ГВтч.

В августе согласно контракту на следующий месяц электроэнергетической системы Nordic Futures продолжился спад, который наметился в предыдущие месяцы: произошло сокращение на 21 процент - до 25,67 евро за МВтч. При этом цена системного контракта на следующий год осталась на уровне июля - 42,04 евро за МВтч.

Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 2,034 млрд евро, что на 10,4 процента больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90,8 процента и составила 350,917 млн евро.

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