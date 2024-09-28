Средняя цена электроэнергии в странах Балтии в августе этого года по сравнению с июлем выросла на девять процентов - до 106,95 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщает Rus.TVNET со ссылкой на новейший обзор рынка электроэнергии АО Latvenergo от специалист по финансовым продуктам предприятия Инга Мартинсоне.
Цены на электроэнергию поползли вверх? Что происходит на энергетическом рынке стран Балтии
В прошлом месяце самая низкая почасовая цена электроэнергии в Балтии составляла -19,96 евро за МВтч, а самая высокая составила 407,42 евро за МВтч.
При этом месячная цена системы Nord Pool сократилась на 37 процентов по сравнению с июлем и составила 15,35 евро за МВтч.
Мартинсоне пояснила, что в июле снижение цены в системе Nord Pool было вызвано главным образом ростом на 39 процентов выработки ветряных станций в Северных странах.
Кроме того, продолжила расти доступная производственная мощность атомных электростанций: поднявшись на четыре процентных пункта, она достигла уровня 83 процентов. В странах Балтии влияние на повышение оптовых цен на электроэнергию оказало сокращение выработки возобновляемых источников энергии: по сравнению с предыдущим месяцем выработка ветряных станций сократилась на пять процентов, выработка солнечных станций - на семь процентов, а гидроэлектростанций - на восемь процентов.
Ухудшилось и соотношение объема выработки электроэнергии к объему ее потребления: в то время как потребление в Балтии было без существенных изменений, выработка сократилась на три процента, и, таким образом, произведенное количество электроэнергии покрыло 60 процентов спроса, что на два процента меньше, чем в июле.
В августе общее потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне июля и составило 1990 гигаватт-часов (ГВтч), однако оно было на три процента меньше, чем за этот же период прошлого года.
В Латвии спрос на электроэнергию по сравнению с июлем тоже был без существенных изменений, составив 483 ГВтч, что на шесть процентов меньше, чем в августе прошлого года. Количество потребляемой в Эстонии электроэнергии выросло на три процента по сравнению с июлем, но сократилось на семь процентов по сравнению с августом 2023 года. В Литве потребление электроэнергии составило 959 ГВтч, что меньше на два процента по сравнению с предыдущим месяцем, но на два процента больше по сравнению с августом прошлого года.
Количество электроэнергии, произведенной в странах Балтии, в прошлом месяце составило 1194 ГВтч, что на три процента меньше, чем в июле, но на 20 процентов больше, чем в этом же месяце в 2023 году. В Латвии производство электроэнергии выросло на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и составило 254 ГВтч. В Эстонии производство электроэнергии составило 324 ГВтч, что меньше на 11 процентов. А в Литве было произведено 616 ГВтч электроэнергии - на два процента меньше, чем в июле.
Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в августе составило 60 процентов. В Латвии эта доля составила 53 процента, в Эстонии - 59 процентов, в Литве - 64 процента.
По словам Мартинсоне, в августе средний приток воды в Даугаву продолжил снижаться, составив 186 кубометров в секунду. Этот показатель был на 18 процентов ниже, чем в предыдущем месяце, однако на 23 процента выше, чем в этот же период прошлого года. В августе приток воды приблизился к среднему уровню.
В прошлом месяце выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Latvenergo продолжила проявлять тенденцию к снижению: она была на восемь процентов ниже по сравнению с июлем и составила 94 ГВтч. А производство на термоэлектростанциях Latvenergo поднялось на 30 процентов - до 102 ГВтч.
В августе согласно контракту на следующий месяц электроэнергетической системы Nordic Futures продолжился спад, который наметился в предыдущие месяцы: произошло сокращение на 21 процент - до 25,67 евро за МВтч. При этом цена системного контракта на следующий год осталась на уровне июля - 42,04 евро за МВтч.
Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 2,034 млрд евро, что на 10,4 процента больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90,8 процента и составила 350,917 млн евро.