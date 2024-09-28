Цены на электроэнергию поползли вверх? Что происходит на энергетическом рынке стран Балтии

Количество электроэнергии, произведенной в странах Балтии, в прошлом месяце составило 1194 ГВтч, что на три процента меньше, чем в июле, но на 20 процентов больше, чем в этом же месяце в 2023 году. В Латвии производство электроэнергии выросло на десять процентов по сравнению с предыдущим месяцем и составило 254 ГВтч. В Эстонии производство электроэнергии составило 324 ГВтч, что меньше на 11 процентов. А в Литве было произведено 616 ГВтч электроэнергии - на два процента меньше, чем в июле.

Соотношение потребления и производства электроэнергии в Балтии в августе составило 60 процентов. В Латвии эта доля составила 53 процента, в Эстонии - 59 процентов, в Литве - 64 процента.

По словам Мартинсоне, в августе средний приток воды в Даугаву продолжил снижаться, составив 186 кубометров в секунду. Этот показатель был на 18 процентов ниже, чем в предыдущем месяце, однако на 23 процента выше, чем в этот же период прошлого года. В августе приток воды приблизился к среднему уровню.

В прошлом месяце выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях Latvenergo продолжила проявлять тенденцию к снижению: она была на восемь процентов ниже по сравнению с июлем и составила 94 ГВтч. А производство на термоэлектростанциях Latvenergo поднялось на 30 процентов - до 102 ГВтч.

В августе согласно контракту на следующий месяц электроэнергетической системы Nordic Futures продолжился спад, который наметился в предыдущие месяцы: произошло сокращение на 21 процент - до 25,67 евро за МВтч. При этом цена системного контракта на следующий год осталась на уровне июля - 42,04 евро за МВтч.

Как сообщалось, оборот концерна Latvenergo в прошлом году составил 2,034 млрд евро, что на 10,4 процента больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 90,8 процента и составила 350,917 млн евро.