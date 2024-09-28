В городе Джералдтон в Западной Австралии в среду вечером между молодым эстонцем и мужчиной средних лет возник конфликт, в результате чего мужчина постарше получил опасные для жизни травмы.
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Гражданин Эстонии за границей напал на человека: жертва находится в критическом состоянии
Перевод: София Солдатенко
По данным австралийской телекомпании ABC, между 27-летним гражданином Эстонии Фредом и 43-летним мужчиной на улице в центре Джералдтона возникла перебранка. По словам очевидцев, мужчина постарше начал уходить, когда Фред побежал за ним и ударил его.