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Гражданин Эстонии за границей напал на человека: жертва находится в критическом состоянии

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Сотрудник австралийской полиции с подозреваемым в совершении преступления. Люди на фотографии не имеют отношения к инциденту.
Сотрудник австралийской полиции с подозреваемым в совершении преступления. Люди на фотографии не имеют отношения к инциденту. Фото: Handout / AUSTRALIAN FEDERAL POLICE / AFP / Scanpix

В городе Джералдтон в Западной Австралии в среду вечером между молодым эстонцем и мужчиной средних лет возник конфликт, в результате чего мужчина постарше получил опасные для жизни травмы.

Перевод: София Солдатенко

По данным австралийской телекомпании ABC, между 27-летним гражданином Эстонии Фредом и 43-летним мужчиной на улице в центре Джералдтона возникла перебранка. По словам очевидцев, мужчина постарше начал уходить, когда Фред побежал за ним и ударил его.

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