Гражданин Эстонии за границей напал на человека: жертва находится в критическом состоянии

По данным австралийской телекомпании ABC, между 27-летним гражданином Эстонии Фредом и 43-летним мужчиной на улице в центре Джералдтона возникла перебранка. По словам очевидцев, мужчина постарше начал уходить, когда Фред побежал за ним и ударил его.