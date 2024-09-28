Вечером в пятницу, 27 сентября, в литовском городе Утене в толпу зрителей врезался автомобиль, которым управлял экипаж из Латвии. Погиб один человек, еще 14 зрителей пострадали, сообщает Rus.TVNET.
Видео ⟩ Трагедия на ралли: экипаж гонщиков въехал в толпу зрителей, один человек погиб и 14 пострадали
В полиции сообщили, что в 21:50 поступила информация об аварии на проходящем в Утене ралли Samsonas Rally Utena.
«В 21:50 мы получили сообщение, что в Утене, на улице Рашитойю, во время гонки Samsonas Rally Utena гоночный автомобиль латвийского экипажа на повороте врезался в толпу людей», - сообщили литовскому порталу LRT.lt в полиции.
Позже литовская полиция подтвердила, что в результате аварии один человек погиб и 14 человек получили ранения.
По данным СМИ, погиб 22-летний зритель, а среди 14 пострадавших шестеро получили тяжелые травмы.
ДТП попало на видео:
🇱🇹 Vakar vakarā Lietuvas pilsētā Utenā ""Samsonas Rally Utena 2024" posma laikā avarējusi Latvijas sportistu ekipāža un ietriekusies skatītājos. Bojā gāja 1 cilvēks, 14 guvuši ievainojumus.#Utena #Lietuva— BreakingLV (@breakinglv) September 28, 2024
Aculiecinieki stāsta, ka iepriekšējās mašīna notrieca siena ruļļus ar… pic.twitter.com/ieXFiMHiFY
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте. По неподтвержденным данным, на крутом повороте должен был стоять тюк сена, но предыдущие участвующие в ралли машины сдвинули его. Водитель, вероятно, не заметил поворота и прямо с трассы влетел в зрителей, передает Postimees предположения литовских СМИ.
Автоспортивный портал Go4speed сообщил, что в трагической аварии участвовал латвийский экипаж Кристап Телле/Каспар Грива. В этом году Телле также принял участие в двух соревнованиях в Эстонии. Участие в Rally Estonia было прервано из-за пожара в машине, на ралли в Пайде он финишировал пятым в своем классе.
Организаторы ралли сообщили, что ралли отменено, а Федерация автоспорта Литвы продолжает расследование этого события.
В связи с трагическим происшествием начато досудебное расследование по статье о непредумышленном убийстве по неосторожности.