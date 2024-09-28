Фото Ураган сорвал крышу многоквартирного дома

Ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома на улице Май, 59 в Пярну. В основном это пятиэтажное здание, но в центральной части шесть этажей. Ветер сорвал крышу с самой высокой части дома.

Жительницы нижних этажах этого же подъезда рассказали, что прошлой ночью они слышали громкий грохот. Одной подумалось, что кто-то с таким грохотом что-то бросил в контейнер для стеклянной тары. Он поняла, что произошло, когда прибыли спасательные машины.