Ущерб в миллионы евро: в результате пожаров бизнес-здания лишились имущества

Согласно поправке к Закону о пожарной безопасности, вступившей в силу в марте 2021 года, в 2022 и 2023 году заказать инспектирование пожарной безопасности должны были собственники крупных офисных, производственных и складских зданий. В 2024 году данная обязанность распространилась и на большие гаражи.

Тем не менее, по состоянию на 15 сентября 2024 года из 8900 строений инспектирование пожарной безопасности проведено лишь в 1883, большинство из них - производственные и складские здания.

Согласно статистике, в 2023 году в нежилых зданиях произошло 370 пожаров, нанесших имущественный ущерб на сумму более восьми миллионов евро. По словам эксперта отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Георга Калде, 30 процентов пожаров начались из-за электрической системы, за ними следуют пожары, причиной которых стала система отопления, и далее - возгорания, вызванные другими причинами.

«Число пожаров в нежилых зданиях за последние годы, увы, существенно не уменьшилось. К счастью, люди при пожарах в этих зданиях не погибли, но необходимо также учитывать имущественный ущерб и безопасность окружающей местности», - уточняет Калде.

Инспектирование пожарной безопасности необходимо проводить: В офисных зданиях площадью более 750 м2. В производственных и складских зданиях площадью более 1000 м2. В гаражах площадью более 1000 м2. Инспектирование должно проводиться раз в три года, инспектор вносит данные в портал инспектирования пожарной безопасности. Источник: G4S

«Частные лица и предприниматели должны понять, что инспектирование пожарной безопасности проводится для защиты их собственной жизни и их имущества, - уверен Калде. - Спасательный департамент постоянно информирует собственников зданий, цель - побудить их добровольно заказать инспектирование пожарной безопасности и проявить интерес к ситуации с пожарной безопасностью в своем здании».

Калде отмечает положительную тенденцию, когда после информационных писем, разосланных собственникам зданий в конце августа, интерес к заказу инспектирования пожарной безопасности возрос, собственники стали запрашивать дополнительную информацию.

«Несмотря на то, что мы сделали некоторое количество предписаний о проведении инспектирования пожарной безопасности, предписания и штрафы все равно являются крайней мерой», - отметил Калде и добавил, что цель по-прежнему состоит в том, чтобы заставить людей думать и заботиться о своем имуществе.