Очередной поджог? В промышленном районе вновь полыхал гараж

В четверг в 13:16 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Ялака в Тарту: открытым пламенем горел гараж, полный мусора, сообщили в Лыунаском спасательном центре.

Спасатели потушили пожар к 13:40. По словам руководителя по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, пожар, вероятно, возник по вине человека, но точную причину спасатели не знают.

Последний раз пожар в этом гаражном комплексе произошел неделю назад в пятницу, 20 сентября, около восьми часов вечера. Тогда загорелись три гаража, полные мусора. Гаражи также загорались дважды в конце мая, пожары происходили с разницей в несколько ночей. А в конце июня в одну из ночей там горел автохлам.

После летних пожаров Тартуская горуправа дала владельцам гаражей срок до 1 сентября для устранения ветхих строений, но когда срок подошел, городская управа продлила его до 1 ноября.

Поскольку гаражи, расположенные на территории города, являются незаконными и их владельцы по большей части неизвестны, горуправа должна ликвидировать опасные строения за свой счет.