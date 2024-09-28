С начала августа в Эстонии, особенно на юге страны, постоянно происходят кражи, в результате которых пропадают ценные автомобили, моторные лодки, квадроциклы, инструменты и другие вещи. Кроме того, в ночь на пятницу, 27 сентября, в Пярну были угнаны два внедорожника Audi.
Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь пояснил, что первые признаки того, что иностранные преступники нацелились на собственность жителей Эстонии, поступили в полицию в начале августа, когда участились сообщения о различных кражах и взломах.
«Украдены моторные лодки и прицепы для их перевозки, прицеп Volvo с погрузчиком, в Тарту за неделю угнали два дорогих внедорожника, на юго-востоке Эстонии украдены инструменты, а в четверг утром поступило сообщение о краже двух квадроциклов в Вильянди», - перечислил глава отделения полиции то, что стало наживой воров.
Он отметил, что в случае недавней кражи квадроциклов в Вильянди благодаря установленным владельцами GPS-устройствам удалось за считаные часы определить, что квадроциклы уже добрались из Вильяндимаа до Литвы. «Мы быстро передали эту информацию нашим коллегам в Литве, и уже в пятницу днем полиция Литвы задержала местного жителя, у которого были найдены эти квадроциклы», - рассказал Сассь.
Он добавил, что по всем этим случаям хищений возбуждены уголовные дела, а выяснение обстоятельств и сбор информации идут полным ходом.
«По первоначальным данным есть основания подозревать, что это преступники из-за границы, возможно, и из Литвы», - сказал руководитель отделения полиции, добавив, что во всех этих случаях краж почерк и схема поведения преступников схожи. Чтобы положить конец кражам эстонская полиция активно сотрудничает с коллегами в других странах.
Хотя крадут разные вещи и сложно дать людям одну рекомендацию по защите своего имущества, по словам Сасся, по крайней мере, на примере краж квадроциклов в Вильянди полиция видит, что если полностью предотвратить кражу невозможно, GPS-устройство, установленное на технике или транспортных средствах, дает возможность обнаружить украденное и поймать преступников.
Кроме того, Сассь для защиты имущества рекомендовал запирать двери и окна домов, компаний, загородных домов и, если возможно, оборудовать свою собственность охранной сигнализацией или камерами .
По словам Сасся, технику, квадроциклы или моторные лодки во дворе следует парковать так, чтобы их невозможно было легко украсть. Например, припаркуйте прицепы так, чтобы что-то препятствовало их беспрепятственному выезду с территории. При предотвращении угона автомобиля самое главное – запирать двери автомобиля, хранить ключи от автомобиля в надежном месте и не оставлять их без присмотра. Также рекомендуется парковать машину в гараже или, по возможности, в саду с запирающимися воротами.
Также Сассь подчеркивает, что если вы заметили катающиеся в окрестностях вашего дома подозрительные автомобили с иностранными номерами, особенно литовскими и британскими, об этом обязательно нужно сообщить в полицию. Сообщать следует также о людях, которые, кажется, целенаправленно бродят по району, заглядывая в чей-то сад, гараж или еще куда-то.
Согласно последней сводке Ляэнеской префектуры, в ночь на пятницу с улицы Карья в Пярну был угнан автомобиль Audi Q7 с находившимся в нем снаряжением для гольфа, также аналогичный автомобиль был угнан и с улицы Канали в Пярну.