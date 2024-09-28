Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь пояснил, что первые признаки того, что иностранные преступники нацелились на собственность жителей Эстонии, поступили в полицию в начале августа, когда участились сообщения о различных кражах и взломах.

«Украдены моторные лодки и прицепы для их перевозки, прицеп Volvo с погрузчиком, в Тарту за неделю угнали два дорогих внедорожника, на юго-востоке Эстонии украдены инструменты, а в четверг утром поступило сообщение о краже двух квадроциклов в Вильянди», - перечислил глава отделения полиции то, что стало наживой воров.

Он отметил, что в случае недавней кражи квадроциклов в Вильянди благодаря установленным владельцами GPS-устройствам удалось за считаные часы определить, что квадроциклы уже добрались из Вильяндимаа до Литвы. «Мы быстро передали эту информацию нашим коллегам в Литве, и уже в пятницу днем ​​полиция Литвы задержала местного жителя, у которого были найдены эти квадроциклы», - рассказал Сассь.

Он добавил, что по всем этим случаям хищений возбуждены уголовные дела, а выяснение обстоятельств и сбор информации идут полным ходом.

«По первоначальным данным есть основания подозревать, что это преступники из-за границы, возможно, и из Литвы», - сказал руководитель отделения полиции, добавив, что во всех этих случаях краж почерк и схема поведения преступников схожи. Чтобы положить конец кражам эстонская полиция активно сотрудничает с коллегами в других странах.