«Европейский союз мог бы финансово поддержать этот проект»: Балтийские страны и Польша хотят финансирования от ЕС для оборонного рубежа

«Инициатива Балтийского оборонного рубежа развивается хорошо, поскольку необходимость среди союзников региона Балтийского моря является общей. Для нас крайне важно координировать свои действия с Польшей, однако мы также видим потенциал для сотрудничества с северными союзниками, особенно с Финляндией. Необходимость оборонного рубежа вытекает из текущей ситуации с безопасностью и поддерживает новую концепцию обороны НАТО. Одновременно это укрепляет безопасность Европейского союза и военную защиту его границ, поэтому мы ясно видим, что Европейский союз мог бы финансово поддержать этот проект», - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министры обороны подписали в начале года соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут вдоль границы с Россией и Беларусью оборонный рубеж, состоящий из различных защитных сооружений, цель которых - сдерживание и защита от военной угрозы при необходимости. Польша объявила о похожем проекте «Восточный Щит» 18 мая. Параллельно Европейский союз рассматривает проекты, представляющие общий интерес в области обороны, с целью усиления безопасности стран-членов. В ходе встречи министры обороны также ознакомились с опытом Украины в строительстве оборонных сооружений и посетили латвийские защитные сооружения в районе Силене.

Строительство Балтийского оборонного рубежа в Эстонии запланировано в три этапа. На первом и втором этапах будут созданы 40 опорных пунктов и 12 складских зон со всей необходимой инфраструктурой, а на третьем этапе будет построено восемь опорных пунктов. Концепция защитных сооружений основывается на договоренностях саммита НАТО в Мадриде, согласно которым союзники должны быть защищены с первого метра и согласно новым региональным планам обороны.

Балтийский оборонный рубеж представляет собой комплекс мер по сдерживанию и полевому укреплению, элементы которого на местности поддерживают действия оборонительных подразделений в опорных пунктах, чтобы при необходимости остановить наступление вражеских сил. Элементы размещаются на местности с учетом как анализа противника, так и окружающей среды, а также боевых планов войск.

Центр государственных оборонных инвестиций в настоящее время заключил контракты на закупку материалов для барьеров, таких как колючая проволока и «зубы дракона», а также идет процесс разработки прототипов бункеров.