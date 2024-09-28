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«Европейский союз мог бы финансово поддержать этот проект»: Балтийские страны и Польша хотят финансирования от ЕС для оборонного рубежа

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Чтобы установить на мосту Дружбы режущую проволоку и бетонные заграждения, или так называемые «зубы дракона», у солдат Сил обороны, получивших соответствующую подготовку, ушло два-три часа.
Чтобы установить на мосту Дружбы режущую проволоку и бетонные заграждения, или так называемые «зубы дракона», у солдат Сил обороны, получивших соответствующую подготовку, ушло два-три часа. Фото: Mihkel Maripuu

Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши встретились в Даугавпилсе, чтобы обсудить возможное финансирование Балтийского оборонного рубежа из бюджета Европейского союза.

«Инициатива Балтийского оборонного рубежа развивается хорошо, поскольку необходимость среди союзников региона Балтийского моря является общей. Для нас крайне важно координировать свои действия с Польшей, однако мы также видим потенциал для сотрудничества с северными союзниками, особенно с Финляндией. Необходимость оборонного рубежа вытекает из текущей ситуации с безопасностью и поддерживает новую концепцию обороны НАТО. Одновременно это укрепляет безопасность Европейского союза и военную защиту его границ, поэтому мы ясно видим, что Европейский союз мог бы финансово поддержать этот проект», - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Министры обороны подписали в начале года соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут вдоль границы с Россией и Беларусью оборонный рубеж, состоящий из различных защитных сооружений, цель которых - сдерживание и защита от военной угрозы при необходимости. Польша объявила о похожем проекте «Восточный Щит» 18 мая. Параллельно Европейский союз рассматривает проекты, представляющие общий интерес в области обороны, с целью усиления безопасности стран-членов. В ходе встречи министры обороны также ознакомились с опытом Украины в строительстве оборонных сооружений и посетили латвийские защитные сооружения в районе Силене.

Строительство Балтийского оборонного рубежа в Эстонии запланировано в три этапа. На первом и втором этапах будут созданы 40 опорных пунктов и 12 складских зон со всей необходимой инфраструктурой, а на третьем этапе будет построено восемь опорных пунктов. Концепция защитных сооружений основывается на договоренностях саммита НАТО в Мадриде, согласно которым союзники должны быть защищены с первого метра и согласно новым региональным планам обороны.

Балтийский оборонный рубеж представляет собой комплекс мер по сдерживанию и полевому укреплению, элементы которого на местности поддерживают действия оборонительных подразделений в опорных пунктах, чтобы при необходимости остановить наступление вражеских сил. Элементы размещаются на местности с учетом как анализа противника, так и окружающей среды, а также боевых планов войск.

Центр государственных оборонных инвестиций в настоящее время заключил контракты на закупку материалов для барьеров, таких как колючая проволока и «зубы дракона», а также идет процесс разработки прототипов бункеров.

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