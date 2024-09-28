«На основе точной информации, полученной ЦАХАЛом и израильскими службами безопасности, истребители ВВС Израиля (IAF) нанесли прицельный удар по Центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей под жилым зданием в районе Дахия в Бейруте. Удар был нанесен в момент, когда высшее руководство "Хезболлы" находилось в штабе», - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

В сообщении ЦАХАЛ также говорится, что за 32 года, в течение которых Хасан Насралла был генеральным секретарем «Хезболлы», он был ответственен за убийства множества израильских граждан и солдат, а также за планирование и выполнение тысяч террористических актов: «Насралла был ключевой фигурой в принятии решений и стратегическим лидером организации.

По данным израильского 12 канала, в результате удара погибла и дочь Насраллы, Зейнаб Насралла. The Jerusalem Post уазывает, что дочь Насраллы была известна преданностью идеям «Хезболлы».

В пятницу вечером израильская армия нанесла ракетный удар по центральному штабу группировки «Хезболла». Незадолго до ударов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что его страна побеждает в войне с палестинской группировкой ХАМАС и ливанской «Хезболлой».